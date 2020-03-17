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سياسة

إغلاق السفارة الإسرائيلية في ألمانيا بعد إصابة السفير بفيروس كورونا

عنصرية بإسرائيل مع مرضى كورونا أيضا
عنصرية بإسرائيل مع مرضى كورونا أيضا
17/3/2020

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إصابة السفير الإسرائيلي في ألمانيا، جيرمي إيزاخاروف، ودبلوماسي إسرائيلي آخر بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت الوزارة أن الفحوص أثبتت إصابة الدبلوماسيينِ بالعدوى، وذلك بعد اجتماعهما مع نائب في البرلمان مصاب.    

وأضافت الوزارة أنهما موجودان في المنزل، وأن حالتهما جيدة، ولفتت الوزارة إلى إغلاق السفارة في برلين، وعمل الموظفين -وهم في عزل ذاتي- من المنزل.

السفير الإسرائيلي في ألمانيا، جيرمي إيزاخاروف، يصاب بفيروس كورونا المستجد (مواقع التواصل)

يذكر أن فيروس كورونا المستجد أصاب 196 ألفًا و795 شخصًا في العالم، لقي حتفه من بينهم 7927 مصابًا، في حين تعافت 81 ألفًا و683 حالة، حتى الآن.

وفي إسرائيل، أصيبت 324 نفسًا، من بينها 26 حالة جديدة، بينما تعافت 11 حالة، ولم تسجل وفيات حتى الساعة.

أما ألمانيا، فسجلت 9352 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 2080 حالة إصابة جديدة، فضلًا عن 7 وفيات جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 24 وفاة، في حين تعافت 67 حالة، حتى اللحظة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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