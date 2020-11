إشادة عالمية بأول متطوعة لتجربة اللقاح المضاد لكورونا (فيديو)

دشن مغردون حول العالم وسم #JenniferHaller معبرين عن شكرهم وامتنانهم لما قدمته المتطوعة الأولى "جينيفر هالر" لتجربة أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.

وتداول المغردون صور المتطوعة معبرين عن امتنانهم وأن كلمات الشكر لا توفيها ما فعلته تجاه الإنسانية واصفين إياها "بالبطلة".

This woman is a hero. Jennifer Haller is the first person to volunteer for human trials for the coronavirus vaccine. https://t.co/qAB3VwsQrv

وبدأ باحثون في معهد أمريكي التجارب البشرية على لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، بعد أن قاموا بحقن إحدى المتطوعات بأول جرعة من اللقاح المفترض.

ومن المقرر أن يتم حقن 45 متطوعا باللقاح مرتين بينهما شهر من الزمن.

وقالت قائدة فريق البحث ليزا جاكسون قبل بدء التجربة إن كل شخص يريد القيام بما يستطيع في هذه الحالة الطارئة.

#JenniferHaller THANK YOUU.. I wish you success.. I wish you long life.. Everything will be fine.. And you will have two birthdays 👏🏻👏🏻🍀👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻

— .Dilek……… (@kemgz) March 17, 2020