أردنيون يدشنون حملة "راح أقعد بالبيت" والجيش ينتشر بسبب فيروس كورونا

دشن أردنيون وسم #رح_اقعد_بالبيت، تشجيعًا على البقاء في المنازل ووقف التجمعات والاختلاط البشري في خطوة للوقاية من كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأطلق الحملة عدد من النشطاء عبر مقاطع مصورة، ذكروا فيها أنهم باقون في البيوت، داعين بقية المواطنين لاتخاذ الإجراء نفسه، حماية لهم ولغيرهم.

وسرعان ما تداول نشطاء الوسم، ونشر بعض فيديوهات مصورة توثّق بقاءهم في منازلهم التزامًا بالقرارات الحكومية الأخيرة.

أنا اسمي رهف عضيبات رح أضل بالبيت حتى نوقف الكورونا 🇯🇴❤️ لو رح تعملوا متلي، شاركونا بفيديو على تويتر والفيسبوك مستخدمين هاشتاق ⬇️#رح_أقعد_بالبيت#stayhome_staysafe pic.twitter.com/jA57jaw82w — Rahaf Oduibat (@rahaf_oduibat) March 17, 2020

الحكومة : ما نقوم به إجراءات احترازية لمواجهة #فيروس_كورونا #COVID19، هو لحمايتكم من هذا الوباء

يجب أخذ الإجراءات على محمل الجد، فمسؤولية حمايتك وحماية أحبائك تبدأ من عندك

نُحيّي هذا الحسَّ الوطني والشعور الواعي بالواجب تجاه أنفسنا والوطن#رح_أقعد_بالبيت #كورونا_الأردن #الأردن pic.twitter.com/5LDiV5A6vY — Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) March 16, 2020

قبلت تحدي @HamadMrayat وبنقل التحدي لتويتر👌

الفترة هاي بتحتاج منا وعي ومسؤولية وثقة باجراءات حكومتنا لنتغلب على هالوباء ، بإذن الله فترة وبتعدّي ، احمي حالك ولا تضر اللي حوليك🙏❤️ بتحدى @mo_joudeh @moomid99 @aintnothinsunny @khaledbakeer_ #خليك_بالبيت #رح_اقعد_بالبيت pic.twitter.com/XH67AbpS4o — waleed loai (@waleedloai) March 17, 2020

الان من مكان العزل الصحي في البحر الميت ، جهود جبارة للأطباء الله يعطيهم الف عافية ، وآلية العزل للأشخاص المتواجدين والمحجور عليهم ..

يرجى المشاهدة ، وشكراً للأطباء ونتمنى السلامة للجميع ..

وما تنسوا #رح_أقعد_بالبيت pic.twitter.com/G1wr5xZU0b — أنس الخالدي (@anas_khaldi) March 16, 2020

الأردن يستحق أحسن#رح_أقعد_بالبيت

عشان الأردن اتضل بخير 🇯🇴 pic.twitter.com/ophGF8JETW — Khaled ElAhmad (@Shusmo) March 14, 2020

يذكر أن فيروس كورونا المستجد قد حصد أرواح 7531 شخصًا حول العالم، من بين مجمل عدد الحالات المصابة والبالغ عددها 190 ألفًا و938 حالة، في حين تعافى 80 ألفًا و889 حالة حتى الآن.

هذا وقد سجل الأردن 6 حالات جديدة؛ ليصل إجمالي عدد الحالات المصابة في الأردن 35 حالة، في حين تعافت حالة واحدة حتى الساعة.

وفي إطار مكافحة الفيروس، أقرت الحكومة الأردنية تعطيل العمل في القطاعين الحكومي والخاص عدا الخدمات الطبية، بدءًا من غد الأربعاء ولمدة أسبوعين، كما أعلن الجيش الأردني نشر قواته في مداخل المدن والمحافظات للمساهمة في احتواء الفيروس.

من جهتها، أعلنت محكمة أمن الدولة "الإفراج عن الموقوفين في القضايا الجنحية المنظورة لدى المحكمة ونيابة أمن الدولة وعددهم نحو 1500 موقوف".

وقال رئيس المحكمة العقيد القاضي العسكري علي المبيضين إن القرار صدر "نظرًا للظروف الصحية التي تمر بها المملكة، وانسجاما مع قرارات الحكومة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد".

وقررت عمّان، السبت الماضي، وقف الرحلات الجوية اعتبارا من الثلاثاء وحتى إشعار آخر، وتعليق دوام المدارس والفعاليات الرياضية، والصلاة في المساجد، والتجمعات ومجالس العزاء، وغلق صالات السينما والمطاعم؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.