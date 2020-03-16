وضع وزير الدفاع الأمريكي ونائبه في الحجر الصحي بسبب كورونا

بدأ وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر فصل نفسه وموظفيه عن فريق نائبه كأحد الإجراءات الوقائية لمنع تأثر عمليات وزارة الدفاع (البنتاغون) بانتشار فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان في إفادة صحفية "نحاول وضع فقاعة حولهما"، مضيفا أنه يجري الحد من عدد زوار إسبر كما يتم فحصهم.

وأضاف هوفمان أن الفحوص أظهرت إصابة 18 من أفراد الجيش حتى الآن بالفيروس، ارتفاعا من عشرة يوم السبت وأربعة فقط قبل أسبوع.

وأقر هوفمان ومسؤول آخر بقدرة الجيش الأمريكي على نصب خيام لتصبح مستشفيات مؤقتة لمساعدة السلطات المدنية على مواجهة تدفق محتمل لمرضى فيروس كورونا، لكنهما أشارا إلى أنه لم يرد طلب كهذا حتى الآن.

وارتفعت حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 65، والإصابات إلى 3 آلاف و782 حالة، بحسب معطيات أعلنت عنها جامعة جونز هوبكينز، أوضحت فيه أن الفيروس ظهر في 49 ولاية من بين 50 ولاية.

والجمعة، أعلن ترمب حالة الطوارئ الوطنية في البلاد بسبب كورونا، وتخصيص نحو 50 مليار دولار من الأموال الفيدرالية لمكافحة الفيروس.

وفي سياق متصل، قال الجيش الأمريكي، الإثنين، إنه أوقف نقل أفراد ومعدات لإجراء تدريب عسكري كبير في أوربا بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان الجيش قد قلص من قبل حجم هذا التدريب المعروف واتخذ خطوة وقائية إضافية وهي التي أعلن عنها اليوم.

وجاء في بيان للجيش "شاغلنا الأساسي هو صحة وسلامة عسكريينا ومدنيينا وأفراد أسرهم".

ومنذ يناير/كانون الثاني نقل الجيش الأمريكي 6000 جندي إلى أوربا من الولايات المتحدة ونحو 9000 من السيارات والمعدات العسكرية.

وقال الجيش الأسبوع الماضي إن كبير القادة العسكريين الأمريكيين في أوربا ربما تعرض لفيروس كورونا خلال مؤتمر مع قادة القوات البرية في أوربا في فيسبادن بألمانيا.