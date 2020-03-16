مصر.. غضب بعد انهيار طريق تكلف المليارات لمواجهة السيول (فيديو)

بعد تكلفة تقدر بـ 5.6 مليار جنيه مصري، لم يستطع طريق شرم الشيخ الجديد، الصمود أمام أول اختبار حقيقي له مع هبوب عاصفة التنين وهطول الأمطار الغزيرة والسيول التي أغرقت مصر قبل أيام.

وتعرض طريق "النفق- شرم الشيخ" الجديد، لانهيار الطبقة الأسفلتية وهبوط أرضي، بفعل السيول الجارفة التي ضربت مصر الخميس الماضي مخلفة أضرارًا كبيرة وضحايا.

وحذر عدد كبير من المواطنين من المرور على الطريق في الوقت الحالي، بعد تعرضه للقطع العرضي أمام المارة مما تسبب في وقوع عدد من الحوادث عليه.

وبين تهكم وسخرية، تداول ناشطون مصريون على منصات التواصل تصريحات السيسي التي برر فيها التكلفة الباهظة التي رُصدت لإنشاء لهذا الطريق الذي دمرته العاصفة، وسط مطالب بشأن محاسبة المسؤولين عن إهدار المال العام.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي طريق شرم الشيخ الجديد الذي قيل إنه يقطع المسافة من القاهرة –وتحديدًا من نفق الشهيد أحمد حمدي- لمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، في 4 ساعات فقط.

وقال السيسي آنذاك إن الطريق تكلف كل هذا المبلغ لأنه تلافى مشكلات طريق "الموت" القديم الذي كان يشهد حوادث عدة عقب كل سيل، وقال "كان أهالي جنوب سيناء يشتكون من انهيار الطريق الطريق وإغلاقه بسبب السيول كل عام"، مضيفًا "عشان نحل المسألة دي حطينا 5 ونص مليار جنية عشان نوصل للمستوى ده".

وأردف السيسي بالقول "الحلول الحقيقية لبناء دولة أمر مش بسيط ومش ببلاش… دي بفلوس كتير أوي". وهو ما فجّر موجة من غضب وسخرية على منصات التواصل عقب انهيار الطريق.

وفي السياق، أغرقت السيول طريق السويس الصحراوي الذي نفذه الجيش وإدارة الشركة الوطنية للطرق وفرض رسوم المرور به بقيمة 175 جنيهًا. وأظهر مقطع مصور الطريق عائمًا في مياه الأمطار، كما وثق مقطع آخر انهيار طريق الجيش "القاهرة- أسيوط" بسبب السيول.

وأعلنت الحكومة المصرية الجمعة ارتفاع عدد ضحايا موجة الطقس السيئة التي شهدتها البلاد إلى 20 حالة وفاة، وقالت إن مصر لم تشهد مثل تلك الظروف الجوية منذ ما يقارب 35 أو 40 عاما.

وكان خبراء مناخ في كل من مصر والأردن وسوريا ولبنان وفلسطين والعراق قد حذروا الأربعاء الماضي من منخفض عميق أطلقوا عليه "عاصفة التنين" يسبب حالة من عدم الاستقرار.