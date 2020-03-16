مصر تنفي تقارير أجنبية عن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 19 ألفا

أكدت وزارة الصحة والسكان المصرية، الاثنين، عدم صحة ما أوردته جريدة "الغارديان" البريطانية بشأن زيادة معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر.

واستنكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خالد مجاهد، استناد الجريدة المذكورة في بيانتها على تكهنات أحد الباحثين في الأمراض المعدية في إحدى الجامعات الكندية بشأن زيادة أعداد المصابين في مصر إلى أكثر من 19 ألف مصاب.

وشدد على أن منظمة الصحة العالمية هي الجهة الرسمية المنوط بها متابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد بجميع دول العالم، كما أن مكتب المنظمة في مصر يتابع مع الوزارة كافة البيانات الدقيقة والمحدثة بشكل يومي.

وأوضح مجاهد أن المنظمة تشرف تراقب بصفة مستمرة على الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الوزارة سواء للمصابين أو المخالطين، بحسب الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للإعلام المصرية.

وأكد مجاهد مجددا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه مسبقا.

ونشر صحيفة الغارديان البريطانية، أمس الأحد، خلاصة بحث أجراه مجموعة من خبراء الأمراض المعدية في جامعة تورنتو يقول إن حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر قد تكون أكثر بكثير من الأرقام المعلنة.

وجاء هذا التقدير بناء على عدة عوامل أهمها تزايد أعداد السياح المصابين العائدين من مصر في الأسابيع الأخيرة.

وقالت الغارديان إن نفس الباحثين الذين أجروا الدراسة كانوا قد درسوا الفرق بين الأرقام الرسمية والحقيقية في أماكن مثل إيران، والآن يقدمون هذه الصورة القاتمة حول حقيقة انتشار الفيروس بمصر.

وقالت الدراسة "إن انتشار الفيروس في مصر قد وصل إلى حوالي 19 ألف حالة،" وذلك من خلال الرجوع إلى معلومات الرحلات، ومعلومات المسافرين، ومعدلات الإصابة".

وأعلنت مصر، الإثنين، أن عدد حالات الإصابة في مصر ارتفع إلى 150 حالة من 126 حالة أمس الأحد. وسجلت مصر ثلاث حالات وفاة بالفيروس.

من جهة أخرى، نفى المتحدث العسكري باسم الجيش المصري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام مروحيات عسكرية برش مبيدات ضد فيروس كورونا على كافة محافظات الجمهورية.