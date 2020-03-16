مصر تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأحد، عن تسجيل 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل إجمالي عدد الحالات المصابة إلى 126 حالة حتى الآن.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، خالد مجاهد، أن الحالات الجديدة من المخالطين للحالات الإيجابية المكتشفة والمعلن عنها مسبقًا، إلا أن حالة مصرية من بين الحالات الجديدة عائدة من إيطاليا.

وتشمل الحالات الجديدة 8 مصريين، و8 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة، جرى اكتشافهم ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة.

في حين غادرت 5 حالات (جميعهم من المصريين) مستشفى العزل، بعد تلقيها الرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 26 حالة.

وأضاف البيان أن باقي الحالات "السلبية" تجري متابعتها في مستشفيات العزل وحالتها مستقرة، ويُتوقع خروجها بعد ثبوت سلبية تحليل PCR للمرة الثانية.

في السياق، سجلت مصر حالتي وفاة فقط؛ حالة السيدة المصرية التي توفيت الخميس الماضي، والأخرى لألماني توفي يوم الأحد 8 مارس/آذار الجاري.