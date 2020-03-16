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سياسة

مصر: اختفاء السلع من الأسواق والحكومة تتوعد المخالفين (فيديو)

السلطات المصرية تعلق الدراسة تحسبا لتفشي انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)
السلطات المصرية تعلق الدراسة تحسبا لتفشي انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)
16/3/2020

شارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صورا لمحلات تجارية فارغة من البضائع، وتصدر وسم #الكحول_الايثيلي مواقع التواصل الاجتماعي نظرًا لاختفائه من الأسواق.

ويعد اختفاء المادة المطهرة الأكثر شهرة، الكحول الإيثيلي، نتيجة مخاوف من تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ووثق مغردون تجربة بحثهم عن المنظفات والمطهرات، فضلًا عن فشلهم في الحصول عليها، واستغلال التجار للأوضاع غير العادية، ورفع أسعار المواد المطهرة أكثر من الضعفين.

في السياق، نشر الإعلامي عمرو أديب مقاطع فيديو، توضح زحام المواطنين على المتاجر، مؤكدًا أن هذه التصرفات تدفع الدولة لفرض الحجر الصحي وحظر التجول. 

الإعلامي المصري، عمرو أديب، ينتقد الإقبال غير المسبوق على السلع الاستهلاكية تزامنًا مع أزمة فيروس كورونا المستجد

وأبدى أديب تخوفه من تفاقم الأزمة مع زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا، موضحًا أن أعداد المرضى غير مكتشفة في مصر أضعاف المكتشفة حتى الآن.

يُذكر أن رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، قد استنكر ما أسماه "التكالب على السلع"، مؤكدًا أن جميع السلع متاحة في الأسواق المصرية، وأن الحكومة ستضرب على يد كل من يتاجر بالأزمة القائمة، وكل من يُخفي سلعةً أو يرفع سعرها دون مبرر.

اقرأ أيضًا: مصر تعلق حركة الطيران ومدبولي يحذر من "التكالب" على السلع

في السياق، أعلن وزير الإعلام المصري، أسامة هيكل عن ارتفاع إجمالي عدد الحلات المصابة في مصر بفيروس كورونا المستجد إلى 150 حالة، من بينها 80 مصريًا، وسجلت مصر اليوم ثالث حالة وفاة جراء الفيروس.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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