لحظة بلحظة.. أحدث تطورات فيروس كورونا حول العالم اليوم 16 مارس/آذار

بلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، اليوم الإثنين، أكثر من 170 ألفا بينما وصل عدد الوفيات إلى 6 آلاف و680 في 142 بلدا ومنطقة، بحسب حصيلة استنادا لمصادر رسمية.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في الصين باستثناء هونغ كونغ وماكاو 80 ألفا و860 بينها 3213 حالة وفاة، في حين تعافى 67 ألفا و490 شخصا.

وأما الدول الأكثر تأثرا بالفيروس بعد الصين فهي إيطاليا (1809 وفاة و24747 إصابة) تليها إيران (724 وفاة و13983 إصابة) ومن ثم إسبانيا (288 وفاة و7753 إصابة) تليها فرنسا (127 وفاة و5423 إصابة).

وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم اليوم 16 مارس/آذار:

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