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سياسة

كورونا.. أول وفاة في البحرين وإصابات جديدة في الكويت وفلسطين والأردن

إجمالي إصابات كورونا في فلسطين وصل إلى 39
إجمالي إصابات كورونا في فلسطين وصل إلى 39
16/3/2020

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الإثنين، عن أول وفاة بفيروس كورونا لمواطنة بحرينية تبلغ من العمر 65 عاما، فيما تعافت 17 حالة جديدة.

وأفاد بيان نشرته الوزارة على موقعها الرسمي أن المواطنة كان لديها أمراض وظروف صحية كامنة وهي إحدى الحالات القائمة للفيروس.

وأضاف البيان أن المتوفية كانت تخضع للعلاج والرعاية في إحدى المراكز الخاصة بالعزل تحت إشراف طاقم طبي متخصص بعد عودتها للبحرين عبر رحلة غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي.

وفي وقت سابق الإثنين أعلنت وزارة الصحة عن تعافي 17 حالة إضافية من فيروس كورونا لـ15 مواطنا بحرينيا وسعودي ولبناني، وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، ليصل بذلك العدد الإجمالي للحالات المتعافية 77 حالة حتى اليوم في البحرين. 

الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الإثنين، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 123حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، عبد الله السند، في مؤتمر صحفي، إن الإصابات الجديدة موزعة على 4 حالات عائدة من بريطانيا، وحالة عائدة من الولايات المتحدة، وأخرى عائدة من إيران، و3 حالات مخالطة لمسافرين إلى بريطانيا، وحالة قادمة من قطر وجميعهم مواطنون، وحالة لمقيمة مصرية قادمة من مصر.

تسجيل11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت
الأردن

أعلن الأردن، الإثنين، رصد ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في المملكة إلى 15.

جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، نقلا عن مدير مستشفى الأمير حمزة، المخصص للعزل الصحي، عبد الرزاق الخشمان.

ومن بين الحالات الثلاثة الجديدة، أب وابنته، قدما من إسبانيا قبل أسبوع، وتم اكتشاف إصابتهما في إربد (شمال)، وفق تصريحات متلفزة لمدير مستشفى الملك المؤسس، محمد الغزو، لتكون أول حالتين يعلن عن تسجيلهما، شمالي البلاد.

فلسطين

أعلنت الحكومة الفلسطينية، الإثنين، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 39.

وقال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، في كلمة باجتماع الحكومة في رام الله، إنه "تم تسجيل إصابة جديدة في طولكرم (شمال) لشخص عائد من بولندا، ليصبح إجمالي عدد الحالات 39 حالة".

وهذه هي الحالة الثانية التي تسجل في طولكرم، بينما جميع الإصابات الأخرى انحصرت ببيت لحم (جنوب).

سجلت فلسطين أولى الإصابات بفيروس كورونا في 5 مارس/آذار الجاري بمدينة بيت لحم (غيتي)

وسجلت فلسطين أولى الإصابات بفيروس كورونا في 5 مارس/آذار الجاري، بمدينة بيت لحم، بعد اختلاط فلسطينيين بسياح يونانيين، تبين إصابة بعضهم، بعد عودتهم إلى بلدهم.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها ووقف الرحلات الجوية وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات بما فيها الصلوات الجماعية.

والأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

المصدر : وكالات
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