شاهد: مصر تعلق حركة الطيران ومدبولي يحذر من "التكالب" على السلع

أعلن رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي تعليق حركة الطيران في المطارات المصرية كافة اعتبارًا من، الخميس المقبل، وحتى 31 مارس/آذار الجاري.

وقال مدبولي إنه سيصدر قرارا في غضون ساعات بتخفيض عدد العاملين بأجهزة الدولة والمصالح الحكومية، خصوصًا ما يتعلق بالأنشطة الإدارية التي لا تمس حياة المواطنين بصورة استراتيجية، وناشد مدبولي المواطنين بالحيطة والبقاء في منازلهم، مؤكدًا أن الإجراءات الجديدة تدخل في نطاق الاحتراز والوقاية.

ونوّه إلى أن تلك القرارات لها تبعات اقتصادية عدة، وأن خسائر شركة الطيران الوطنية "مصر للطيران" تتجاوز ملياري وربع المليار جنيه (الدولار يساوي نحو 15.8 جنيه مصري) فضلًا عن خسائر تتكبّدها الدولة في سبيل حماية المواطنين، مشيرًا إلى ضرورة تقاسم عبء مواجهة الوضع الراهن بين الدولة والمواطن.

وانتقد مدبولي ما أسماه "التكالب على السلع"، في إشارة إلى الإقبال المتزايد للمواطنين على السلع الاستهلاكية، خشية أن تنفد من الأسواق خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس الوزراء أن رصيد السلع في مصر يكفي لشهور طويلة، وأضاف أن الدولة ستتخذ موقفًا حازمًا ممن يخفي سلعةً أو يرفع سعرها من دون مبرر.

في السياق، كلّف مدبولي -ضمن سلسلة خطوات وقائية- وزيرَ السياحة والآثار، خالد العناني، تنفيذ حملة لتطهير الفنادق والمنشآت السياحية وتعقيمها خلال مدة تعليق الطيران.

ونفى ما نقلته صحف محلية ودولية بشأن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر إلى 19 ألف حالة، مشدِّدًا على انتهاج الحكومة المصرية سياسة الشفافية والنزاهة في المتابعة والتقييم.

يذكر أن صحيفة الغارديان نشرت، أمس الأحد، دراسة كندية تدعي أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر قد تكون أكثر بكثير من الأرقام المعلنة، وأن عدد الإصابات المؤكدة ربما يفوق 19 ألف حالة.

لكنَّ الدراسة نفسها قوبلت بتشكيك من أطباء وصحفيين مصريين سجّلوا انتقاداتهم على مواقع التواصل، وقالوا إن فريق الدراسة لم يستطع نشرها في أي مجلة علمية، وإن المنهجية المتبعة فيها غير دقيقة، وترتكز على تقديرات إحصائية واجتهادات شخصية، وليست بمعلومات ميدانية موثوقة.

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