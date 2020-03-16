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شاهد: سقوط مراسلة لبنانية أرضا خلال بث مباشر

16/3/2020

أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل، الإثنين، سقوط مراسلة قناة "الجديد" اللبنانية راشيل الحسيني أرضا خلال تغطية على الهواء مباشرة من نقطة المصنع الحدودية مع سوريا.

وقالت قناة الجديد في بيان إن الحسيني تعرضت لوعكة صحية، حيث سقطت أرضا بعد شعورها بدوار وانخفاض في ضغط الدم، مشيرة إلى أنها نقلت على الفور للمركز الصحي التابع لوزارة الصحة عند الحدود لإجراء الفحوص اللازمة.

وبحسب البيان، أفاد الطبيب المعالج أن الحسيني "ليس لديها أي عرض من أعراض كورونا، إذ إن حرارتها طبيعية وعاد ضغطها معتدلاً، غير أنها عانت ارهاقاً شديداً ورهاباً تسبب لها بدوران وحالة إغماء".

وأضاف البيان: "لكنّ إدارة الجديد وحرصا منها على سلامة الحسيني، وعلى كل مَن تواصلت معهم من الزملاء في الأيام الأخيرة، ستجري فحصا لفيروس كورونا للزميلة الحسيني والزميل المصوّر الذي كان برفقتها إيلي أبو عسلي، وبعد إجراء الفحوص سوف يخضع الزميلان لفترة عزل تمتد لـ 18 ساعة بانتظار ظهور النتائج".

وأعلن لبنان، اليوم، تسجيل 10 إصابات بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 109 حالات.

https://twitter.com/TheTrut12461095/status/1239560616676900865?ref_src=twsrc%5Etfw

وحتى عصر الإثنين، أصاب كورونا أكثر من 173 ألفا في 158 دولة وإقليما، توفي منهم 6 آلاف و664، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها ووقف الرحلات الجوية وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات بما فيها الصلوات الجماعية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات
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