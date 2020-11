شاهد: الممثل البريطاني إدريس إلبا يعلن إصابته بفيروس كورونا

قال الممثل البريطاني إدريس إلبا، الاثنين، إن فحصا طبيا أثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال إلبا (47 عاما) نجم فيلم "أفنجرز: إنفينيتي وور" (المنتقمون: الحرب اللانهائية)، في مقطع فيديو ظهر فيه مع زوجته نشره في صفحته على تويتر "أثبت تحليل صباح اليوم إصابتي بفيروس كوفيد19.

أنا في حالة جيدة ولم تظهر أي أعراض حتى الآن لكنني في عزل ذاتي منذ اكتشاف احتمال تعرضي للفيروس. الزموا منازلكم وكونوا عمليين. سأواصل اطلاعكم على حالتي.. لا داعي للذعر".

وقال إلبا إنه أجرى الفحص لأنه اكتشف يوم الجمعة أنه خالط شخصا مصابا. ولم يحدد هوية الشخص.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ

— Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020