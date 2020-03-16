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سياسة

شاهد: الممثل البريطاني إدريس إلبا يعلن إصابته بفيروس كورونا

الممثل البريطاني إدريس إلبا
الممثل البريطاني إدريس إلبا
16/3/2020

قال الممثل البريطاني إدريس إلبا، الاثنين، إن فحصا طبيا أثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال إلبا (47 عاما) نجم فيلم "أفنجرز: إنفينيتي وور" (المنتقمون: الحرب اللانهائية)، في مقطع فيديو ظهر فيه مع زوجته نشره في صفحته على تويتر "أثبت تحليل صباح اليوم إصابتي بفيروس كوفيد19.

أنا في حالة جيدة ولم تظهر أي أعراض حتى الآن لكنني في عزل ذاتي منذ اكتشاف احتمال تعرضي للفيروس. الزموا منازلكم وكونوا عمليين. سأواصل اطلاعكم على حالتي.. لا داعي للذعر".

وقال إلبا إنه أجرى الفحص لأنه اكتشف يوم الجمعة أنه خالط شخصا مصابا. ولم يحدد هوية الشخص.

وإلبا ثاني شخصية شهيرة في هوليوود تعلن إصابتها بالفيروس. فقد أعلن توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون إصابتهما الأسبوع الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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