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سياسة

شاهد: استنجدت بالسيسي للحجر على الكويتيين.. مهندسة مصرية تثير الجدل

دول عدة شددت إجراءات السفر من وإلى مصر بسبب كورونا
دول عدة شددت إجراءات السفر من وإلى مصر بسبب كورونا
16/3/2020

تسبب مهندسة مصرية في إثارة الجدل على مواقع التواصل، وذلك عقب نشرها فيديو تناشد فيه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بتطبيق الحجر على الكويتيين.

وطالبت غادة بدر -في مقطع الفيديو نفسه- أن تتعامل مصر مع الكويت بمبدأ التعامل بالمثل، أسوة بما اتخذته القاهرة من إجراءات ضد العاصمة القطرية الدوحة.

وبعد ساعات، نشرت غادة مقطع فيديو تعتذر فيه، وتدعي أن وجهة نظرها فُهمت على غير ما أرادت، وأنها تعيش على أرض الكويت منذ نحو 25 عامًا، وتحب الشعب الكويتي.

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من جهته، نشر محامي شركة الأحمدية للمقاولات نواف الشرقاوي، مقطع فيديو يوضح أن غادة بدر تعمل مديرة الشركة، وأنها عادت من مصر مؤخرًا، وخضعت لحجرٍ صحي وإجراءات الفحص الطبي المعتادة.

واستطرد الشرقاوي أن الهدف من الحجر حماية غادة وأسرتها والمجتمع بشكلٍ عام، لكن الأمر لم يرق لها فأساءت إلى الحكومة الكويتية وقراراتها، مستنكرًا موقفها جملة وتفصيلا.

وفي السياق، ألقت السلطات الكويتية القبض على وافد مصري، وذلك بعد نشره مقطع فيديو يلقي فيه اللوم على المصريين، وأن الحسد سبب ما يواجهه وأصدقاؤه من سوء حظ في الكويت.

وبعد ساعات قليلة، نشر الشاب نفسه اعتذارًا في مقطع فيديو آخر، وأكد على حبه للشعب الكويتي واحترامه للقوانين المتبعة في دولة الكويت.

وتفاعلًا مع الموقفين، تباينت ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد لقبول الاعتذار ومطالب بالترحيل.

https://twitter.com/tahanialsabil/status/1237815126188863498?ref_src=twsrc%5Etfw

يذكر أن الكويت سجلت 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في الكويت إلى 123 حالة، في حين تعافت 9 حالات، ولم تُسجل وفيات حتى الآن.

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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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