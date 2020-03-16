شاهد: استنجدت بالسيسي للحجر على الكويتيين.. مهندسة مصرية تثير الجدل

تسبب مهندسة مصرية في إثارة الجدل على مواقع التواصل، وذلك عقب نشرها فيديو تناشد فيه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بتطبيق الحجر على الكويتيين.

وطالبت غادة بدر -في مقطع الفيديو نفسه- أن تتعامل مصر مع الكويت بمبدأ التعامل بالمثل، أسوة بما اتخذته القاهرة من إجراءات ضد العاصمة القطرية الدوحة.

وبعدين معاكم تحرضين رئيسك علينا علي ايه ياوليه نحترمكم والدليل انتي مهندسة غادة بدر تشتغلين مديرة شركة الأحمدية للمقاولات انت تطلبين من رئيسك وانا اطلب من وزير الداخلية بطردك من البلد انتي ماتستحقين النعمه هذي كل هذا الحقد فيكي علي الكويت ومنا الي المباحث الاكترونيه pic.twitter.com/2oXdE14c0V — فالح بن خضير المطيري (@falehalkhudair1) March 16, 2020

وبعد ساعات، نشرت غادة مقطع فيديو تعتذر فيه، وتدعي أن وجهة نظرها فُهمت على غير ما أرادت، وأنها تعيش على أرض الكويت منذ نحو 25 عامًا، وتحب الشعب الكويتي.

اعتذار المهندسة غادة بدر ..مقيمة مصرية في الكويت

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يفترض إن كنتم تعتقدون أنها أخطأت في البداية..فهل ستسامحونها بعد اعتذارها

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الجواب

لا نسامحها ونطالب بترحيلها..مثلما علق الكثيرون

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أين الانسانية التي نتغنى بها..وبعد الاعتذار نطالب بطردها من البلاد..أين التسامح والرحمة يا مسلمين pic.twitter.com/edTsmlGDe0 — Abdullah Al-Saleh | عبدالله الصالح (@abdullahalsaleh) March 16, 2020

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من جهته، نشر محامي شركة الأحمدية للمقاولات نواف الشرقاوي، مقطع فيديو يوضح أن غادة بدر تعمل مديرة الشركة، وأنها عادت من مصر مؤخرًا، وخضعت لحجرٍ صحي وإجراءات الفحص الطبي المعتادة.

الى معالي وزير الداخليه المحترم هذا المحامي الاستاذ نواف الشرقاوي يقول ان المهندسه غاده بدر مصرية الجنسيه عليها حجر بمنزلها ان كان الحجر مازال قائما عليها كيف تخالف القانون وتخرج في الاماكن العامه كما هو وارد في الفيديو الخاص بها والمتداول في التواصل الاجتماعي نحتاج ان نعرف🙏 pic.twitter.com/SzJAlsdGic — الاسطوره_بوسالم (@farhanko888) March 16, 2020

واستطرد الشرقاوي أن الهدف من الحجر حماية غادة وأسرتها والمجتمع بشكلٍ عام، لكن الأمر لم يرق لها فأساءت إلى الحكومة الكويتية وقراراتها، مستنكرًا موقفها جملة وتفصيلا.

وفي السياق، ألقت السلطات الكويتية القبض على وافد مصري، وذلك بعد نشره مقطع فيديو يلقي فيه اللوم على المصريين، وأن الحسد سبب ما يواجهه وأصدقاؤه من سوء حظ في الكويت.

إدارة الجرائم الإلكترونية تضبط مقيما مصرياً ظهر في فيديو يستهزئ بقرارات وزارة الصحة بشأن #كورونا وإحالته الى جهة الاختصاص pic.twitter.com/lOMANgSGsE — خبر عاجل (@Breakingkw) March 13, 2020

وبعد ساعات قليلة، نشر الشاب نفسه اعتذارًا في مقطع فيديو آخر، وأكد على حبه للشعب الكويتي واحترامه للقوانين المتبعة في دولة الكويت.

يشهد الله انكم ظلمتوني بتعليقاتكم"وهذا فيديو انا اقصد فيه المصريين اللي بيحسدونا في مصر"وانا احب الكويت بلدي الثاني واكن لها كل الأحترام والتقدير وبحجم حبي للكويت"انصدمت من سوء ظنكم فيه"واشكر كل انسان كويتي محترم دافع عن الحق وذكرني بالخير دون انيعرفني #الكويتيون #الكويت #مصر pic.twitter.com/7oqNhbhnTF — العالمي🇪🇬🇰🇼 (@Al3laamy141) March 15, 2020

وتفاعلًا مع الموقفين، تباينت ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد لقبول الاعتذار ومطالب بالترحيل.

تذكير للعنصريين والجهلة روح اقعد مع جدك واتعلم قبل لاتعلق وتغرد 🇰🇼🇪🇬 pic.twitter.com/ha9FbeDEyH — Mohamed_aldhufairi.official (@Buyoussef5) March 15, 2020

الإعلامي عبدالله بوفتين: المصريون والبدون شركاؤنا في الوطن.. وهم في خط المواجهة الأول في الطاقم الطبي.. نشكر جهودهم وإخلاصهم وتفانيهم ونرفض أي نزعة عنصرية تجاههم | #أوّل @AbdullahBoftain pic.twitter.com/yGxd1Y74rH — #أوّل نيوز (@Awwalkwt) March 15, 2020

https://twitter.com/tahanialsabil/status/1237815126188863498?ref_src=twsrc%5Etfw

رفقا بإخواننا المصريين! pic.twitter.com/4OrDruWWca — الدكتور نايف العجمي (@Dralajmey) March 16, 2020

بكل إختصار .. صوت مصري نشاز هنا .. أو صوتين

أو حتى ألف .. لا يمثلون بلد ال١٠٠ مليون مواطن . أهلاً بالمصريين في بلدهم الكويت و أهلاً بكل محترم بمختلف الجنسيات ، و التنمر و العنصرية صفة دخيلة و لكنها في مجتمعنا لا زالت شاذة و منبوذة بفضل الله . التعميم لغة الجهلاء . — د. ناصر بن جارالله الجفيره #كويت_الغد (@Naserjarallah) March 16, 2020

الوافد منا و فينا و شريك في بناء وطنا

منهم المعلم و الطبيب و المهندس و كل من يعمل بشرف و إخلاص

تأسس الوطن بسواعد ابناء الكويت و بمساعدتهم

لا تنجرفوا مع الهجمات و أصوات النشاز العنصرية

الكويت تسعنا جميعًا و هي ارض الصداقة و السلام. pic.twitter.com/LuHGxJjjto — محمد أحمد الملا (@Mohdalmulla67) March 15, 2020

يذكر أن الكويت سجلت 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في الكويت إلى 123 حالة، في حين تعافت 9 حالات، ولم تُسجل وفيات حتى الآن.

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