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شاهد: أول متطوعة في العالم تحصل على جرعة اختبار لقاح فيروس كورونا

16/3/2020

بدأ باحثون في معهد أمريكي التجارب البشرية على لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، بعد أن قاموا بحقن إحدى المتطوعات بأول جرعة من اللقاح المفترض.

ومن المقرر أن يتم حقن 45 متطوعا باللقاح مرتين بينهما شهر من الزمن.

وقالت قائدة فريق البحث ليزا جاكسون قبل بدء التجربة إن كل شخص يريد القيام بما يستطيع في هذه الحالة الطارئة.

وقالت المتطوعة الأولى جنيفر هالر43 عاما إن: الجميع يشعر بالعجز وهذه فرصة رائعة لكي أفعل شيئا".

وأضافت جنيفر وهي تغادر غرفة الاختبار بعد الحقن وعلى وجهها ابتسامة كبيرة "أنا بحال جيدة".

وتمثل هذه الخطوة بداية سلسلة طويلة من الدراسات التي ستجرى على البشر لمعرفة ما إذا كان اللقاح آمنا وفعال.

وحسب دكتور أنتوني فوتشي من المعهد الوطني الأمريكي للصحة، فإنه حتى إذا ثبت نجاح البحث، فلن يتوافر اللقاح على نطاق واسع قبل فترة تتراوح بين عام إلى عام ونصف، لكن يضيف إن الوصول إلى لقاح أولوية عاجلة للصحة العامة.

وطور اللقاح باحثون من المعهد الوطني الأمريكي للصحة وباحثون من إحدى شركات التكنولوجيا الحيوية.

ولا يوجد خوف من أن يصاب المتطوعون لتجربة اللقاح بالفيروس، إذ أنه لا يحتوي على فيروس كورونا.

وتسابق الكثير من المؤسسات والهيئات حول العالم الزمن لإنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، ومن المتوقع أن تبدأ إحدى الشركات الاختبارات على اللقاح في الولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية الشهر المقبل.

وتم اختيار المتطوعين بعناية، وتتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاما ويتمتعون بحالة صحية جيدة.

وسيتم حقنهم بجرعة قوية لمعرفة مقدار الجرعة المناسبة. وسيدرس العلماء ما إذا كانت هناك أعراض جانبية للقاح من خلال فحص عينات الدم من المتطوعين، كما سيدرسون أثره على نظام المناعة في الجسم.

وفيما يركز اللقاح على تعزيز جهاز المناعة لدى الإنسان، تركز اللقاحات الأخرى على عزل بروتين يطلق عليه "سبايك" ويسمح هذا البروتين للفيروس باختراق خلايا الجسم.

 

المصدر : أسوشيتد برس + الجزيرة مباشر
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