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بايدن وساندرز يهاجمان إدارة ترمب لملف كورونا

ساندرز وبايدن يتجنبان المصافحة بالأيدي خوفا من كورونا
ساندرز وبايدن يتجنبان المصافحة بالأيدي خوفا من كورونا
16/3/2020

هاجم جو بايدن وبيرني ساندرز خلال مناظرة ثنائية بينهما في سياق حملة الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، طريقة إدارة الرئيس دونالد ترمب في مواجهة فيروس كورونا.

واعتبر بايدن ان من الضروري إعلان "الحرب" على الفيروس و"القيام بما هو أكثر بكثير مما فعله هذا الرئيس". وقال نائب الرئيس الأمريكي السابق "كنتُ سألجأ إلى الجيش على الفور. الجيش لديه القدرة على بناء مستشفيات بسعة 500 سرير تحتاجها" البلاد.

من جهته، اتهم ساندرز ترمب بـ"تقويض" عمل الخبراء، وقال "علينا إسكات هذا الرئيس الآن".

وألغى المرشحان تجمعات انتخابية، فيما أرجأت ولايتان هما لويزيانا وجورجيا الانتخابات التمهيدية، على خلفية تفشي الوباء الذي اودى ب57 أميركياً حتى الآن وشلّ الحياة اليومية في كافة أنحاء البلاد.

وفرضت العديد من الولايات والمدن قيوداً على التجمعات وأغلقت المدارس التي تستخدم عادة كمراكز اقتراع، في محاولة لاحتواء الوباء.

ويتنافس بايدن، الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي، وساندرز الذي يصنف نفسه بـ"الديمقراطي الاجتماعي"، لمواجهة ترمب في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأكد طبيب ترمب السبت عدم إصابته بفيروس كوفيد-19 بعد لقائه أعضاء وفد رئاسي برازيلي تبينت إصابتهم لاحقاً.

تأتي المناظرة قبل استحقاقات انتخابية حاسمة الثلاثاء في ولايات فلوريدا وأوهايو وإلينوي وأريزونا. وأكد المسؤولون أنهم سيعملون على جعل ظروف التصويت آمنة للناخبين.

لكن ولاية جورجيا اعلنت إرجاء الانتخابات التمهيدية فيها لمدة شهرين السبت، فيما حذرت النائبة في مجلس شيوخ ولاية جورجيا نيكيما ويليامز، من أن التصويت من شأنه تهديد صحة الناخبين.

وقبل ذلك بيوم، أعلنت لويزيانا أنها سترجئ كذلك انتخاباتها التمهيدية لمدة 11 أسبوعاً.

المصدر : وكالات
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