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سياسة

السعودية: سيدة تلد في سيارة أمام مستشفى.. ومغردون ساخطون (فيديو)

مستشفى الولادة والأطفال بالدمام السعودية
مستشفى الولادة والأطفال بالدمام السعودية
16/3/2020

تداول مغردون على تويتر، مقطع فيديو أثار جدلًا واسعًا، لسيدة سعودية تلد في سيارة أمام مبنى الطوارئ والولادة بمستشفى الدمام شرقي المملكة.

ووثق زوج السيدة الحادثة قائلًا:" إن هذا حال البدون في السعودية، جئنا أكثر من مرة ولكنهم رفضوا دخولنا"، مناشدًا ولي العهد محمد بن سلمان بالتدخل لحل قضيته.

وأضاف أن المستشفى أبلغته تغييرها نظام الدخول، بسبب فيروس كورونا مشيرًا إلى أنه بذل جهدًا كبيرًا لتلد زوجته داخل المستشفى، لكن دون جدوى.

وبكى الرجل خلال حديثه عن أوضاع البدون في السعودية، وهم الذين يفتقدون للجنسية، مطالبًا الملك سلمان بالنظر في قضيتهم بعين الرحمة.

https://twitter.com/gabrbnsalm/status/1238632482699952128?ref_src=twsrc%5Etfw

بدورها، ردت مستشفى الدمام، في بيان، جاء فيه أن الطاقم الطبي فوجئ بولادة السيدة داخل السيارة، قبيل إدخالها إلى قسم الولادة.

وأوضح البيان أن زوج السيدة (غير سعودي الجنسية) هاجم الفريق الطبي بالصراخ، ومنعهم من نقل زوجته إلى المستشفى.

وأشار إلى أن زوج السيدة لاذ بالفرار بعد استدعاء قسم الأمن بالمستشفى، معبرًا عن رفضه لتأليب الرأي العام على المنشآت الحكومية، ومؤكدًا أن العلاج حق مكفول للجميع.

وتفاعل المغردون مع الحادثة، ووصفوها بالمؤلمة، ورفضوا العنصرية واللإنسانية في تعامل المستشفى مع الموقف.

وفي السياق، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في السعودية 118 حالة، تعافت منها 6 حالات حتى الآن، في حين يزيد العدد الإجمالي للمصابين حول العالم عن 179 ألف مصاب، لقي منهم أكثر من 7 آلاف حتفهم، وعوفي ما يزيد عن 78 ألف حالة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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