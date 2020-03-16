السعودية: سيدة تلد في سيارة أمام مستشفى.. ومغردون ساخطون (فيديو)

تداول مغردون على تويتر، مقطع فيديو أثار جدلًا واسعًا، لسيدة سعودية تلد في سيارة أمام مبنى الطوارئ والولادة بمستشفى الدمام شرقي المملكة.

ووثق زوج السيدة الحادثة قائلًا:" إن هذا حال البدون في السعودية، جئنا أكثر من مرة ولكنهم رفضوا دخولنا"، مناشدًا ولي العهد محمد بن سلمان بالتدخل لحل قضيته.

وأضاف أن المستشفى أبلغته تغييرها نظام الدخول، بسبب فيروس كورونا مشيرًا إلى أنه بذل جهدًا كبيرًا لتلد زوجته داخل المستشفى، لكن دون جدوى.

وبكى الرجل خلال حديثه عن أوضاع البدون في السعودية، وهم الذين يفتقدون للجنسية، مطالبًا الملك سلمان بالنظر في قضيتهم بعين الرحمة.

ما هذه الطبقية والعنصرية..

أقل حقوق للأمهات في دول العالم أن يسهل أمر ولادتها ولو كانت خارجية وللاسف هذا لايوافق مع الأنظمة القمعية في #السعودية! #كورونا

سيدة ولدت رضيعها داخل سيارة، أمام مبنى مستشفى الولادة والأطفال بالدمام! بذريعة أن زوجها غير سعودي! pic.twitter.com/yxf2KCF0HU — نورة الحربي (@n_alharbi12) March 14, 2020

أحدى المعاناة المتكررة لأهلنا #البدون

زوجة تضع مولودها في السيارة بعد رفض المستشفى استقبالها . https://t.co/TtX33iUN1J — عبدالله الجريوي (@Abdullah96wa) March 13, 2020

في السعودية..

سيدة تضع مولودها داخل سيارة..

أمام مستشفى في الدمام

فقط لأن زوجها غير سعودي ! ما هذه العنصرية ؟!pic.twitter.com/fU4xwb1qLa — نحو الحرية (@hureyaksa) March 14, 2020

هل يُعقل أن كل هذا يحدث في بلد النفط! كان الله في عونكم يا إخواننا في #السعودية فقد تولى أمركم من لا همّ له سوى سجن الأحرار ومعاداة المسلمين والارتهان لترامب وترفيه الأمة بما يسلخ هويتها.#كلنا_في_البيت_لاجل_السعوديه pic.twitter.com/rh2F3jhrhm — الاسطنبولي (@istanbulli1453) March 14, 2020

يا سلمان بن عبدالعزيز @KingSalman شاهد الظلم في بلدك الذي تقول انه بلاد التوحيد، هذا الرجل يقول انه من فئة البدون رفضت ادارة مستشفى #الدمام السماح لزوجته بالولادة وأخذ الرعاية الصحية لها ولمولودها وولدت في السيارة، @SaudiMOH @spokesman_moh اين حقوق الانسان هل هذه هي انسانيتكم ؟ pic.twitter.com/f1mO59YPPm — احمد العيناوي (@Caynawi123) March 15, 2020

https://twitter.com/gabrbnsalm/status/1238632482699952128?ref_src=twsrc%5Etfw

امرأة من #البدون لديها حالة ولادة .. امتنعت مستشفى #الدمام عن استقبالها فاضطرت لإنجاب طفلها داخل السيارة !! العنصرية والتمييز آفة تنخر المجتمع !! pic.twitter.com/uyscrmhZTb — حقوق الضعوف (@hukusfof) March 14, 2020

بدورها، ردت مستشفى الدمام، في بيان، جاء فيه أن الطاقم الطبي فوجئ بولادة السيدة داخل السيارة، قبيل إدخالها إلى قسم الولادة.

بيان صحفي

بخصوص الفديو المتداول حول ولادة سيدة في مركبة زوجها أمام باب الطواري بولادة الدمام. pic.twitter.com/zASVUW3xE2 — مستشفى الولادة والأطفال بالدمام (@E1_MCH) March 13, 2020

وأوضح البيان أن زوج السيدة (غير سعودي الجنسية) هاجم الفريق الطبي بالصراخ، ومنعهم من نقل زوجته إلى المستشفى.

والحقيقة المخفية عن الجميع.. فقد قام هذا الشخص بمراجعة المستشفى الخميس الماضي وأخبروه بأن عليه دفع قيمة الولادة حسب النظام كونه مخصص للسعوديين. واراد أن يحتال على النظام بإحضار زوجته وقت الولادة ليضعهم أمام الأمر الواقع.. ولكن زوجته ولدت في السيارة.. وهذا بيان المستشفى2️⃣ pic.twitter.com/3AzzKUJAZj — ماهر محمد البواردي (@MaherAlbawardi) March 14, 2020

وأشار إلى أن زوج السيدة لاذ بالفرار بعد استدعاء قسم الأمن بالمستشفى، معبرًا عن رفضه لتأليب الرأي العام على المنشآت الحكومية، ومؤكدًا أن العلاج حق مكفول للجميع.

وتفاعل المغردون مع الحادثة، ووصفوها بالمؤلمة، ورفضوا العنصرية واللإنسانية في تعامل المستشفى مع الموقف.

وفي السياق، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في السعودية 118 حالة، تعافت منها 6 حالات حتى الآن، في حين يزيد العدد الإجمالي للمصابين حول العالم عن 179 ألف مصاب، لقي منهم أكثر من 7 آلاف حتفهم، وعوفي ما يزيد عن 78 ألف حالة.