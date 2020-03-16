التلغراف: الإيطاليون فوق 80 عاما سيتركون للموت

قالت صحيفة التلغراف البريطانية إن الأطباء في إيطاليا يخشون من وفاة بعض المرضى الذين قد يحرمون من دخول الرعاية المركزة.

فبحسب وثيقة أعدتها وحدة إدارة الأزمة بمدينة تورينو وأصدرتها إدارة الحماية المدنية بإقليم بييمونت بإيطاليا، واطلعت عليها الصحيفة، فإن مصابي فيروس كورونا البالغ عمرهم 80 عاما فما فوق، أو من يعانون من مشاكل صحية كبيرة قد يحرمون من دخول الرعاية المركزة في حالة تزايد الضغط على المستشفيات.

وتضع هذه الوثيقة بروتوكولا لتحديد المرضى الذين ستكون لديهم فرصة تلقي العلاج بالرعاية المركزة بسبب عدم كفاية الأماكن، حيث تقل سعة استيعاب وحدات الرعاية المركزة مع الانتشار الواسع لفيروس كورونا بإيطاليا.

تقول الوثيقة "ينبغي أن تتضمن معايير دخول العلاج المكثف في حالات الطوارئ أن يكون السن المريض أقل من ثمانين عاما وحصوله على درجة أقل من 5 في مؤشر تشارلسون للأمراض المصاحبة (والذي يشير إلى الحالات الطبية الأخرى التي يعاني منها المريض)".

كما ستؤخذ قدرة المريض على التعافي من الإنعاش في الاعتبار أيضا.

وحول ذلك يعلق أحد الأطباء قائلا "من يعيش ومن يموت يتحدد حسب عمر المريض وظروفه الصحية. نحن في حالة حرب إذن".

وجاء في الوثيقة أيضا أنه "في حالة استحالة توفير خدمات الرعاية المركزة لجميع المرضى، سيكون من الضروري تطبيق معايير معينة للوصول إلى العلاج المكثف، وهذا يعتمد على الموارد المحدودة المتاحة".

وتضيف الوثيقة "تحدد المعايير ماهية المبادئ المتبعة في حالة تفاقم الوضع مثل كيفية اتخاذ الخيارات العلاجية بشأن الحالات الفردية بحسب توافر الموارد، وهذا يجبر المستشفيات على التركيز على الحالات التي تكون فيها النسبة بين التكلفة والفائدة أكثر ملاءمة للعلاج السريري".

ويقول لويجي إيكاردي، مستشار الصحة في بييمونت "لم أكن أرغب أبدا في رؤية مثل هذه اللحظة. الوثيقة ستكون ملزمة في حالة تشبع أجنحة المستشفيات، وستفعل آلية للوصول المسبق إلى العناية المركزة، بناء على معايير معينة مثل احتمال البقاء على قيد الحياة".

وتحتاج هذه الوثيقة إلى موافقة من لجنة تقنية علمية قبل أن ترسل إلى المستشفيات، ومن المتوقع تطبيق المعايير الموجودة بها في جميع أنحاء إيطاليا بحسب مصادر حكومية.

وتوفي أكثر من 1800 شخص في إيطاليا حتى اللحظة بسبب فيروس كورونا، وأصيب أكثر من 24 ألفا، ويتزايد العدد كل يوم بشكل كبير.

وتمتلك إيطاليا أكثر من 5 آلاف سرير بوحدات العناية المركزة، وهو ما يتجاوز حاليًا عدد المرضى الذين يحتاجون إليها. كما أنها تعمل على إنشاء سعة أسرة جديدة في العيادات الخاصة ودور التمريض وحتى في الخيام. وفوق كل ذلك تحتاج إلى أطباء وممرضات تريد الحكومة توظيفهم، وإلى معدات طبية.

ورغم أن لومباردي لا يزال الإقليم الأكثر خطرا، فإن الوضع سيء أيضًا في إقليم بيدمونت المجاور، ففي يوم واحد سجلت 180 حالة جديدة، بينما بلغ عدد الوفيات 27، مما يشير إلى أن الوضع ليس على وشك التحسن.