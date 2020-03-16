إيطاليا: 349 وفاة جديدة بكورونا يرفع العدد إلى 2158

ارتفعت وفيات فيروس "كورونا" في إيطاليا، الإثنين، إلى 2158 إثر تسجيل 349 حالة جديدة.

وقال المدير العام للدفاع المدني الإيطالي أنجيلو بوريللي في مؤتمر صحفي بالعاصمة روما، إن "وفيات كورونا في البلاد ارتفعت إلى 2158، إثر تسجيل 349 حالة جديدة، اليوم، فيما ارتفعت حالات الإصابة بالفيروس إلى 23 ألفا و73".

وأوضح أن "414 شخصا تعافوا من الفيروس في عموم البلاد، خلال الساعات الأخيرة، ليرتفع بذلك عدد المتعافين الإجمالي إلى 2749".

من جهة أخرى، أفاد أليساندروا فيرغاللو رئيس جمعية "أطباء التخدير والعناية المركزة" الإيطالية، أن منطقة لومبارديا (شمال) تعاني من نقص كبير في الكمامات الطبية.

وذكر فيرغاللو في رسالة وجهها إلى الرئيس سيرجيو ماتاريلا، أن "كمية الكمامات الموجودة بالمنطقة، الأكثر تضررا من "كورونا" ستنتهي قريبا، وقد يؤدي ذلك إلى تعليق عمليات الإنقاذ" (دون مزيد من التوضيحات).

وقال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إن انتشار فيروس كورونا لم يصل إلى ذروته بعد، مشددا أن بلاده دخلت "الأسابيع الحرجة".

ودعا رئيس الوزراء في تصريح أدلى به لصحيفة "كوريري ديلا سيرا" المحلية مواطنيه إلى عدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة، وتجنب التواصل الخطر، مبينا أن ذلك ينعكس على فاعلية مكافحة الفيروس.

رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي خلال خطابه حول التدابير الاقتصادية الجديدة بسبب طوارئ فيروس كورونا

وأضاف "العلماء يقولون إن انتشار الفيروس لم يصل إلى ذورته بعد، فهذه الأسابيع هي الأخطر وتتطلب أقصى قدر من الاهتمام".

وأوضح كونتي أنهم بحاجة للانتظار بضعة أسابيع لرؤية النتيجة التي جاء بها الحجر الصحي الذي بدأت السلطات بتطبيقه منذ أسبوع في عموم البلاد.

وأكد أنهم ليسوا بحاجة إلى فرض مزيد من القيود على المواطنين.

والإثنين، صادقت الحكومة الإيطالية، على حزمة مساعدة مالية قدرها 25 مليار يورو، لدعم اقتصاد البلاد في مواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وحتى الإثنين، أصاب كورونا، أكثر من 181ألف شخص في 162 دولة وإقليما، توفى منهم أكثر من 7 آلاف، أغلبهم في الصين، إيطاليا، إيران وإسبانيا.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها الصلوات الجماعية.