هل تنجح خطة "مناعة القطيع" البريطانية في هزيمة كورونا؟

اختلفت بريطانيا عن بقية دول العالم في تعاملها مع أزمة كورونا. إذ تعتمد على ما أطلق عليه "مناعة القطيع".

ونشر موقع "ديلي ريكورد" البريطاني تقريرا نقل فيه آراء مختصين حول مزايا وعيوب الخطة.

يقول البروفيسور إيان دونالد من معهد علوم الصحة العامة بجامعة ليفربول إن خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون التي تعتمد على مفهوم "مناعة القطيع" تعني إصابة أكبر عدد من الأشخاص الأقل خطورة بالفيروس، ومن ثم يتماثلون للشفاء ويكتسبون المناعة ضده.

وعندما يكتسب عدد كاف من الأشخاص هذه المناعة، فإن ذلك يحد في النهاية من انتشار الفيروس حيث تقل الأماكن التي يستطيع الوصول إليها تدريجيا.

هذه الاستراتيجية تختلف عما اتبعته الصين وكوريا وإيطاليا وسنغافورة، فهي تحاول منع انتشار الفيروس وكبح جماح الوباء بدلا من التسليم بحتمية انتشاره.

ويرى البروفيسور إيان دونالد أن سياسة الحكومة البريطانية أكثر "تنقيحا" من سياسات الدول الأخرى، كما يحتمل أن تكون أكثر فاعلية، غير أنها تحمل قدرا أكبر من المخاطرة وكذلك فهي مبنية على عدد من الفرضيات.

1. The govt strategy on #Coronavirus is more refined than those used in other countries and potentially very effective. But it is also riskier and based on a number of assumptions. They need to be correct, and the measures they introduce need to work when they are supposed to.

