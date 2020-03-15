منظمة الصحة العالمية تستثمر رقصة للتوعية بفيروس كورونا

استعانت منظمة الصحة العالمية بصورة لاحتفال لاعب كرة القدم الفرنسي ونجم مانشستر يونايتد الإنجليزي بول بوغبا لنشر التوعية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونشرت المنظمة، أمس، صورة بوغبا عبر حسابها على موقع التواصل "إنستغرام"، أرشدت فيها إلى الطريقة السليمة للعطس عبر رقصة بوغبا "داب"، الذي اشتهر بها بوغبا عالميًا من إحدى مبارياته.

Quand mes potes m'aident à préparer un contrôle pour les 4èmes. pic.twitter.com/meKPjYPrbX — Claire (@maismdame) November 13, 2016

Quand mes potes m'aident à préparer un contrôle pour les 4èmes. pic.twitter.com/meKPjYPrbX — Claire (@maismdame) November 13, 2016

يذكر أن عددًا من المشاهير قد نشروا مقاطع فيديو وصورًا على مواقع التواصل، أرشدوا خلالها متابعيهم إلى بعض الطرق المهمة لتقليل التعرض للعدوى.

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