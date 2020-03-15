البث الحي
سياسة

منظمة الصحة العالمية تستثمر رقصة للتوعية بفيروس كورونا

اللاعب الفرنسي، بول بوغبا، نجم خط وسط فريق مانشيستر يونايتد الإنجليزي
اللاعب الفرنسي، بول بوغبا، نجم خط وسط فريق مانشيستر يونايتد الإنجليزي
15/3/2020

استعانت منظمة الصحة العالمية بصورة لاحتفال لاعب كرة القدم الفرنسي ونجم مانشستر يونايتد الإنجليزي بول بوغبا لنشر التوعية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونشرت المنظمة، أمس، صورة بوغبا عبر حسابها على موقع التواصل "إنستغرام"، أرشدت فيها إلى الطريقة السليمة للعطس عبر رقصة بوغبا "داب"، الذي اشتهر بها بوغبا عالميًا من إحدى مبارياته.

يذكر أن عددًا من المشاهير قد نشروا مقاطع فيديو وصورًا على مواقع التواصل، أرشدوا خلالها متابعيهم إلى بعض الطرق المهمة لتقليل التعرض للعدوى.

اقرأ أيضًا: شاهد: مشاهير يوضحون الطريقة الصحيحة لغسل الأيدي للوقاية من كورونا

اقرأ أيضًا: رونالدو يحول فنادقه إلى مستشفيات لعلاج مرضى كورونا مجانا

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
المزيد من سياسة

أردوغان يتفقد مسجدا تاريخيا تعرض لحريق (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتفقد مسجدًا تعرَّض لحريق في بعض أجزائه (الأناضول)

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

الجيش الإثيوبي يوجه اتهامات خطيرة لمدير منظمة الصحة العالمية

مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم (رويترز)
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

بعد فايزر وموديرنا.. لقاح ثالث لكورونا يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن

لقاح ثالث يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن (روتيرز)

مقتل شابة مسلمة حرقا على يد هندوسي بسبب رفضها الزواج منه

نساء هنديات يتظاهرن اعتراضا على الجرائم ضد النساء (غيتي - أرشيفية)