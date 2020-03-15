مصر: الأزهر يفتي بجواز تعليق صلوات الجمعة والجماعة بسبب كورونا

أفتت هيئة كبار العلماء بالأزهر في مصر، الأحد، بجواز تعليق صلوات الجمعة والجماعة؛ حماية للناس من فيروس "كورونا".

وقالت الهيئة، في فتوى إنه "يجوز شرعا إيقاف (صلوات) الجُمع والجماعات في البلاد؛ خوفا من تفشي كورونا".

وأضافت: "يتعين وجوبا على المرضى وكبار السن البقاء في منازلهم وعدم الخروج لصلاة الجمعة أو الجماعة".

واستحضرت الفتوى دلائل على مشروعية تعطيل صلوات الجمعة والجماعة، بينها "ما رُوي في السنة النبوية عن حادثة أُمر فيها بترك صلاة الجماعة تفاديا للمشقة بسبب المطر والاستعاضة عنها بالصلاة في البيوت".

وأردفت أن "الفقهاء انتهوا إلى أن الخوف على النفس أو المال أو الأهل أعذار تبيح ترك صلوات الجمعة أو الجماعة".

غير أن الهيئة شددت على وجوب رفع الأذان لكل صلاة بالمساجد، مع المناداة في كل أذان "صلوا في بيوتكم".

وحتى الأحد، بلغ عدد الإصابات بكورونا المعلن عنها في مصر 110 نسمة، بينهم وفاتان.

وتأتي فتوى الأزهر عقب إعلان عدة دول عربية وإسلامية تعليق صلاة الجمعة والجماعة مع تفشي "كورونا" فيها، فيما اكتفت دول أخرى بتعجيل إقامة الصلوات، وجعلها في ساحات مفتوحة، وتقصير خطبة الجمعة.

وحتى الأحد، أصاب "كورونا" أكثر من 163306 أشخاص و6086 وفاة بالفيروس في 155 بلدا. أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها ووقف الرحلات الجوية وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات بما فيها الصلوات الجماعية.

وفي 11 من مارس/آذار الجاري، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.