كورونا.. لهذه الأسباب يجب الإقلاع عن التدخين فورا

حذر البروفيسور ميشائيل بفايفر من أن ‫التدخين يرفع خطر الإصابة بالفيروسات، ومنها فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وأوضح رئيس الجمعية الألمانية لطب الرئة أن التدخين يضعف القوى ‫المناعية للشعب الهوائية فلا تجد الفيروسات صعوبة في مهاجمة ‫الجهاز التنفسي.

وبسبب التدخين يتخذ المرض -في حال الإصابة به- مسارا شديدا يهدد ‫الحياة، لذا ينبغي الإقلاع عن التدخين كإجراء احترازي من أجل الحد من ‫خطر الإصابة بفيروس كورونا.

‫وإلى جانب الإقلاع عن التدخين، ينبغي أيضا الالتزام بالاشتراطات الصحية ‫العامة، إذ ينبغي غسل اليدين بالصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية بشكل ‫منتظم، مع مراعاة تنظيف الفراغات بين الأصابع وظهر اليد أيضا، فضلا عن ‫تجنب التجمعات البشرية بقدر المستطاع.

‫ويجب استشارة الطبيب فور الاشتباه في الإصابة بفيروس الكورونا، والذي ‫تتمثل أعراضه في آلام الحلق والحمى والسعال والرشح والصداع والإعياء ‫الشديد وآلام الأطراف ومشاكل التنفس، مثل قصر النفس وضيق التنفس.

وارتفعت حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية بشكل ملحوظ، واستنفر تفشي الوباء جهود دول عدة اتخذت إجراءات صارمة وغير مسبوقة، من بينها إغلاق مدن بالكامل لمكافحة انتشار الفيروس.

وأعلنت السلطات الصحية اليوم الأحد تسجيل عشر حالات وفاة بين المصابين بفيروس كورونا حتى أمس السبت، ما يرفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 3199 حالة.

وسجلت إيطاليا 175 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد المتوفين إلى 1441، في حين تم تسجيل نحو 5000 آلاف إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 21157.