قطر توقف الرحلات القادمة إليها لمدة 14 يوما لمواجهة كورونا

قالت قطر اليوم الأحد إنها ستوقف الرحلات القادمة إليها لمدة 14 يوما وستقدم 75 مليار ريال حوافز مالية للقطاع الخاص في إطار مواجهتها لفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وقالت لولوة الخاطر، المتحدثة باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات في قطر، خلال مؤتمر صحفي إن قطر ستحظر كل الرحلات الجوية القادمة إلى الدوحة باستثناء رحلات الشحن والرحلات العابرة ابتداء من يوم الأربعاء ولمدة 14 يوما بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

وأوضحت شركة الخطوط الجوية القطرية أن حظر الدخول لا يسري على المواطنين القطريين.

أعلنت وزارة الصحة العامة اليوم عن تسجيل 64 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد- 19) ليصل عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 401 حالة حتى الآن.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت يوم أمس عن شفاء 4 حالات ممن كانوا مصابين بالفيروس بعد تلقيهم الرعاية الصحية بمركز الأمراض الانتقالية.

وأصدرت قطر حزمة من القرارات جاءت كالتالي:

أولًا: إيقاف جميع الرحلات القادمة إلى الدوحة ابتداء من مساء الأربعاء الموافق ١٨ مارس/آذار ولمدة ١٤ يوما قابلة للتجديد، ويستثنى من ذلك رحلات الشحن الجوي ورحلات الترانزيت، بالإضافة إلى استقبال أي من المواطنين القطريين القادمين من أي وجهة في العالم دون تحديد ذلك بفترة زمنية على أن يتم تطبيق الحجر الصحي عليهم لمدة ١٤ يوما. وفيما يتعلق بالطلبة القطريين المتواجدين خارج الدولة، فننصحهم بالالتزام بالسياسات المعمول بها في بلد الدراسة مع استعداد سفارات الدولة لتقديم أي من الخدمات اللازمة بما فيها تيسير إجراءات العودة لدولة قطر إذا دعت الحاجة لذلك، كما ندعو المواطنين والمقيمين في دولة قطر لتجنب السفر خلال الفترة القادمة.

ثانيا: إيقاف جميع وسائل المواصلات العامة ويشمل ذلك خدمات المترو وحافلات كروة، ابتداء من الليلة الساعة ١٠ مساء.

ثالثا: السماح للفئات التالية بالعمل عن بعد: الموظفون فوق سن ال٥٥ والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب والكلى والضغط.

رابعًا: مباشرة جميع الطلبة في المدارس الحكومية الدراسة عن بعد اعتبارًا من يوم الأحد الموافق ٢٢ مارس/آذار ٢٠٢٠ وسيخضع طلبة الصفوف من الأول الى الحادي عشر لنظام التقييم المستمر. وبالنسبة لطلبة الصف الثاني عشر فسيخضعون لاختبارات الثانوية العامة في مواعيدها وفي مقار الاختبارات التي سيعلن عنها لاحقا. أما بالنسبة للطلبة في المدارس الخاصة والجامعات فيبدؤون الدراسة عن بعد وفقا للتقويم الدراسي وأنظمة التقييم المعتمدة لديهم.

خامسا، حزمة من القرارات المتعلقة بالقطاع الاقتصادي والمالي وهي كالتالي:

القرار الأول – توجيه حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر بدعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ ٧٥ مليار ريال قطري للقطاع الخاص.

القرار الثاني – قيام المصرف المركزي بوضع الآلية المناسبة لتشجيع البنوك على تأجيل اقساط القروض والتزامات القطاع الخاص مع فترة سماح لمدة ستة أشهر.

القرار الثالث – توجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل الاقساط لجميع المقترضين لمدة ستة أشهر.

القرار الرابع – توجيه الصناديق الحكومية لزيادة استثماراتها في البورصة بمبلغ ١٠ مليار ريال قطري.

القرار الخامس – قيام المصرف المركزي بتوفير سيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة

القرار السادس- اعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر، على أن ينعكس ذلك على سعر البيع للمستهلك.

القرار السابع – اعفاء القطاعات التالية من رسوم الكهرباء والماء لمدة ستة أشهر:

قطاع الضيافة والسياحة

قطاع التجزئة

قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة

المجمعات التجارية مقابل تقديم خدمات وإعفاءات للمستأجرين

المناطق اللوجستية

القرار الثامن – الإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر، وبهذا تنتهي حزمة القرارات التي تم التوجيه بها اليوم.