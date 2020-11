قسم شرطة أمريكي يطالب المجرمين بتعليق أنشطتهم بسبب كورونا

طالب قسم الشرطة في مدينة سولت لايك -بولاية يوتا الأمريكية- المجرمين بعدم ارتكاب جرائم خلال الفترة الحالية، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وغرد القسم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- ورد فيها "نظرًا لتأكد تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) في المجتمع، يطلب قسم الشرطة في مدينة سولت لايك من كل المجرمين وأصحاب السلوك الشرير أن يتوقفوا حتى إشعار آخر".

وأضاف الحساب "نقدر تعاونكم المتوقع في التوقف عن الجريمة، ونشكر المجرمين مقدمًا".

Due to the confirmed case of #COVIDー19 from community spread, SLCPD is asking all criminal activities/nefarious behavior to cease until further notice. We appreciate your anticipated cooperation in halting crime & thank criminals in advance. #SocialDistancingNow #behaveyourself pic.twitter.com/JeQnQKdXAT

