شاهد: هروب مريض بفيروس كورونا في الأردن ووسم ارجع يا تامر يتصدر

روى وزير الصحة الأردني قصة هروب مصاب بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) يدعى تامر بسام من مستشفى قبل دخوله العزل الصحي، ليتصدر وسم "ارجع يا تامر" تويتر في الأردن.

وقال الوزير خلال مقابلة تلفزيونية إن المصاب الأردني هرب من مستشفى الأمير حمزة قبل دخوله العزل الصحي.

وزير الصحة الأردني يروي قصة هروب مصاب بفيروس كورونا من المشفى. #ارجع_يا_تامر pic.twitter.com/la8GSnwrv4 — Yasser (@yasserashour95) March 15, 2020

وأضاف الوزير أن المصاب من بين الحالات التي تم الإعلان عنها اليوم، وقد قدِم من بريطانيا قبل أيّام، وأجريت له الفحوصات اللازمة، وثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجدّ، لكنه هرب قبل عزله وتقديم العناية الطبيّة اللازمة له.

تامر طلع شارد من الساعة 5 امبارح، و الوزير بناشده يرجع، أقسم بالله انه احنا حرام نمرض، احنا المفروض عالطخ عطول يلا ساعدوني بهالهاشتاق بلكي بنمون عليه لتيمو #ارجع_يا_تامر — ﮼أبوهديب (@mohd_hudaib) March 15, 2020

وأعلنت وزارة الصحة مساء الأحد أنه تم تحديد المريض الهارب وإعادته إلى العزل.

https://twitter.com/7MD8Q/status/1239255441768660993?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/isuheem/status/1239255496953073665?ref_src=twsrc%5Etfw