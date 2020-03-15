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شاهد: هروب مريض بفيروس كورونا في الأردن ووسم ارجع يا تامر يتصدر

رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز
رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز
15/3/2020

روى وزير الصحة الأردني قصة هروب مصاب بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) يدعى تامر بسام من مستشفى قبل دخوله العزل الصحي، ليتصدر وسم "ارجع يا تامر" تويتر في الأردن.

وقال الوزير خلال مقابلة تلفزيونية إن المصاب الأردني هرب من مستشفى الأمير حمزة قبل دخوله العزل الصحي.

وأضاف الوزير أن المصاب من بين الحالات التي تم الإعلان عنها اليوم، وقد قدِم من بريطانيا قبل أيّام، وأجريت له الفحوصات اللازمة، وثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجدّ، لكنه هرب قبل عزله وتقديم العناية الطبيّة اللازمة له.

وأعلنت وزارة الصحة مساء الأحد أنه تم تحديد المريض الهارب وإعادته إلى العزل.

https://twitter.com/7MD8Q/status/1239255441768660993?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/isuheem/status/1239255496953073665?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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