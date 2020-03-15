شاهد: السعودية تمنع دخول سفينة سودانية تحمل سعوديين ومقيمين بسبب كورونا

قال ركاب سودانيون إن السلطات السعودية منعت دخول عبارة سودانية إلى ميناء جدة بسبب فيروس كورونا على الرغم من وجود سعوديين على متنها، لتعود السفينة مرة أخرى لميناء سواكن السوداني.

وقال الركاب السودانيون على متن الباخرة إن السلطات السعودية منعت دخول العبارة "مسرة" التي تحمل على متنها 1156 راكبا ميناء جدة على الرغم من وصول العبارة إلى الميناء قبل الموعد الذي حددته السلطات السعودية لإغلاق المنافذ.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بيانا منسوبا لمدير ميناء جدة جاء فيه أنه "بناء على توجيهات مدير جوازات ميناء جدة يمنع دخول العبارة (مسرة) القادمة من السودان بناءً على الاجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا."

وتحركت العبارة السودانية من ميناء سواكن في ساعة متأخرة من ليل (الجمعة)، وتم إرجاعها من المياه الإقليمية للمملكة.