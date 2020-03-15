البث الحي
سياسة

شاهد: اعتقال إسرائيلي خرق إجراءات الحجر الصحي بسبب كورونا

أعلنت إسرائيل إغلاق المدارس والجامعات للحد من انتشار كورونا
أعلنت إسرائيل إغلاق المدارس والجامعات للحد من انتشار كورونا
15/3/2020

ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على شخص بتهمة خرق إجراءات الحجر الصحي المفروضة عليه بسبب الفيروس كورونا.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، لحظة إلقاء القبض على المريض المتهم، من قبل أشخاص يرتدون بدلات واقية ويضعون أقنعة على وجوههم.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية، إن المتهم انتهك شروط العزل وهاجم حراس الأمن في محطة قطار تل أبيب.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، السبت، ارتفاع مصابي الفيروس "كورونا" إلى 193 مصابا، عقب تسجيل 39 حالة جديدة.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه مع الحالات الـ39 الجديدة، يرتفع عدد الإصابات التي تم الكشف عنها السبت إلى 50 شخصا.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت الوزارة تسجيل 11 إصابة جديدة.

وأوضحت أنه يخضع حاليا أكثر من 60 ألف إسرائيلي للعزل، بينهم أكثر من 2000 جندي، و8652 طالبا ومدرسا.

والخميس، أعلنت إسرائيل إغلاق المدارس والجامعات للحد من انتشار كورونا.

كما أرجئت محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهمة الفساد لمدة شهرين بعدما كان من المقرر أن تبدأ الثلاثاء، بسبب المخاوف المرتبطة بانتشار الفيروس كورونا المستجد.

وقررت وزارة العدل السبت الحد من الأنشطة في المحاكم إلا للحالات الطارئة.

والأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى السبت، أصاب "كورونا" ما يزيد على 155 ألفا في 149 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 5 آلاف و800، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات
المزيد من سياسة

أردوغان يتفقد مسجدا تاريخيا تعرض لحريق (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتفقد مسجدًا تعرَّض لحريق في بعض أجزائه (الأناضول)

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

الجيش الإثيوبي يوجه اتهامات خطيرة لمدير منظمة الصحة العالمية

مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم (رويترز)
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

بعد فايزر وموديرنا.. لقاح ثالث لكورونا يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن

لقاح ثالث يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن (روتيرز)

مقتل شابة مسلمة حرقا على يد هندوسي بسبب رفضها الزواج منه

نساء هنديات يتظاهرن اعتراضا على الجرائم ضد النساء (غيتي - أرشيفية)