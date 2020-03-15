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شاهد: أول مصري يتعافى من كورونا في إيطاليا يتحدث لـ"الجزيرة مباشر"

15/3/2020

روى المصري شوكت نصر، أول مريض مصري مصاب بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) يتعافى في إيطاليا، للجزيرة مباشر رحلته مع المرض.

وقال شوكت إنه أصيب وزوجته بارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة وبتعب شديد في الجسم وتواصلت معهما لفترة.

وأضاف أنه مع تدهور الحالة الصحية لزوجته اضطر لنقلها إلى المستشفى ليكتشف بعد ذلك إصابتهما بالفيروس.

وتابع أنه عانى من آلام شديدة منذ إصابته بالفيروس وتم عزله في المستشفى لمدة خمسة أيام نظرا لأن الأعراض كانت قد بدت عليه قبل عشرة أيام.

وأشار شوكت أن لديه 5 أبناء لم يصابوا بالفيروس على الرغم من أنهم يعيشون معه وزوجته في نفس المنزل.

في سياق متصل بلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، اليوم الإثنين، أكثر من 170 ألفا بينما وصل عدد الوفيات إلى 6 آلاف و680 في 142 بلدا ومنطقة، بحسب حصيلة استنادا لمصادر رسمية.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في الصين باستثناء هونغ كونغ وماكاو 80 ألفا و860 بينها 3213 حالة وفاة، في حين تعافى 67 ألفا و490 شخصا.

وأما الدول الأكثر تأثرا بالفيروس بعد الصين فهي إيطاليا (1809 وفاة و24747 إصابة) تليها إيران (724 وفاة و13983 إصابة) ومن ثم إسبانيا (288 وفاة و7753 إصابة) تليها فرنسا (127 وفاة و5423 إصابة).

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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