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سياسة

بسبب كورونا: مصر تؤجل كافة الدعاوى القضائية لأسبوعين

السلطات المصرية أعلنت تأجيل النظر بكافة الدعاوى أمام المحاكم بأنواعها، لمدة أسبوعين، كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا
السلطات المصرية أعلنت تأجيل النظر بكافة الدعاوى أمام المحاكم بأنواعها، لمدة أسبوعين، كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا
15/3/2020

أعلنت السلطات المصرية الأحد، تأجيل نظر كافة الدعاوى أمام المحاكم بأنواعها، لمدة أسبوعين، كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة أخبار اليوم (حكومية) عن وزير العدل عمر مروان أنه نسق مع رؤساء المحاكم بأنواعها تأجيل كافة الدعاوى، للحد من تفشي كورونا.

وحتى الأحد، بلغ عدد الإصابات بكورونا المعلن عنها في مصر 110 أشخاص، توفي منهم اثنان.

كما نقلت الصحيفة ذاتها عن رئيس مجلس الدولة المستشار محمد محمود حسام الدين، قراره بتأجيل جميع الجلسات (محاكم – مفوضين) على مستوى الجمهورية اعتبارا من الإثنين، وحتى نهاية عمل السبت الموافق 28 من مارس/آذار الجاري.

وأصاب "كورونا" حتى، الأحد، نحو 163 ألفا في 156 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 6 آلاف، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها ووقف الرحلات الجوية وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات بما فيها الصلوات الجماعية.

وفي 11 من مارس/آذار الجاري، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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