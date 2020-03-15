المغرب يعلق جميع الرحلات الجوية بسبب فيروس كورونا

قررت السلطات المغربية، اليوم الأحد تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية حتى إشعار آخر، بسبب فيروس كورونا، إثر ارتفاع حصيلة المصابين -اليومين الأخيرين- في المملكة إلى 28 شخصًا.

وقال بيان لوزارة الخارجية المغربية إن هذا القرار "يندرج في إطار الإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا".

صدر القرار بعد دقائق بعد إعلان وزارة الصحة تسجيل 10 إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع العدد إلى 28 مصابًا.

وأوضحت الوزارة أن الحالات العشر الجديدة لأشخاص وافدين من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والنمسا.

وخلال اليومين الأخيرين، ارتفعت وتيرة الإصابات المسجلة بالفيروس في المغرب، إذ سجلت 10 حالات أمس السبت، بينها واحدة طاولت وزير التجهيز والنقل، عبد القادر أعمارة، عقب عودته من جولة في بلدان أوربية.

رافق ذلك تعزيز الإجراءات الرامية للتصدي لانتشار الفيروس، إذ أعلنت السلطات -مساء الخميس الماضي- تعليق رحلات المسافرين جوًا وبحرًا من وإلى 21 بلدًا، قبل أن تقرر اليوم وقفها تمامًا حتى إشعارٍ آخر.

اقرأ أيضًا: المغرب يعلق الرحلات الجوية من وإلى 21 دولة

تقرر كذلك منع التجمعات التي يشارك فيها أكثر من 50 شخصًا، وإلغاء جميع التظاهرات الرياضية والثقافية حتى إشعار آخر، فضلًا عن تعليق الدراسة ابتداء من الإثنين.

وألغيت الدورة المقبلة لمهرجان موازين للموسيقى العالمية، وكان يفترض أن تعقد في العاصمة الرباط، خلال المدة ما بين 19 -27 من يونيو/حزيران المقبل، ويستقطب هذا المهرجان سنويًا جمهورًا واسعًا، وكوكبة من الفنانين العالميين والعرب.



وأربك تعليق حركة المسافرين فجأة آلاف السياح الأجانب والمغاربة على حدٍ سواء؛ فوجدوا أنفسهم عالقين في مطارات بلدان أوربية، حسب شهادات عدة نقلتها وسائل إعلام محلية.

وفي لقاء تلفزيوني السبت الماضي، قال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني "هذه مسألة معقدة، وتشاركنا فيها دول أخرى في العالم، والغرض منها حماية صحة المواطن المغربي"، داعيًا المغاربة العالقين في الخارج إلى الاتصال بالقنصليات عبر أرقام خضراء.

ومع ارتفاع مجمل الإصابات إلى 28 حالة، إلا أن خلف الفيروس حتى الآن وفاة مصابة واحدة مقابل تعافي مصاب آخر.

اقرأ أيضًا: مصر تعلق الدراسة لمكافحة فيروس كورونا

اقرأ أيضًا: السودان يغلق المدارس والجامعات ويمنع التجمعات بسبب كورونا

اقرأ أيضًا: الأردن يعلق الدراسة والرحلات الجوية لاحتواء انتشار كورونا