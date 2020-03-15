اتصال نادر بين وزيري خارجية الإمارات وإيران لمناقشة تحديات كورونا

أجرى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان اتصالا هاتفيا نادرا مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، دعا فيه إلى العمل المشترك في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، ناقش الوزيران في الاتصال الهاتفي "التطورات التي تشهدها المنطقة والعالم في ضوء انتشار وباء كورونا المستجد".

وقدّم المسؤول الإماراتي "تعازيه إلى الشعب الإيراني بضحايا هذا الوباء العالمي"، مؤكّدا أن "دولة الإمارات تدعم الشعب الإيراني لتخطي هذه المحنة".

وأشار بن زايد إلى "العلاقات التي تجمع بين شعبي البلدين الجارين"، مشدّدا على "أهمية العمل الجماعي المشترك وتضافر الجهود من أجل التغلب على مثل هذه التحديات العالمية".

كما قدم ظريف الشكر لبن زايد على تقديم الإمارات مساعدات لإيران في إطار مكافحة الفيروس.

والأحد، ارتفعت وفيات "كورونا" في إيران إلى 724، إثر تسجيل 113 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

والعلاقات بين البلدين متوتّرة منذ مهاجمة سفارة السعودية، حليف الإمارات، في طهران عام 2016 على خلفية إعدام رجل الدين الشيعي المعارض في المملكة نمر النمر.

وخفّضت الإمارات علاقاتها الدبلوماسية مع جارتها إيران عقب الهجوم، فيما قطعت الرياض علاقاتها بشكل كامل مع طهران.

وحتى الأحد، أصاب "كورونا" ما يزيد على 167 ألفا في 156 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 6 آلاف، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولًا عديدة على إغلاق حدودها، ووقف الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها الصلوات الجماعية.