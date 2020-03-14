وفيات وإصابات جديدة في دول عربية جراء الفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية اليوم عن تسجيل 17 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) في دولة قطر.

وأوضحت وزارة الصحة العامة، في بيان، أن الحالات الجديدة ترتبط بالحالات التي تم اكتشافها سابقا بين العمالة الوافدة ممن هم في الحجر الصحي، وقد تم إدخال الحالات المصابة الجديدة إلى العزل الصحي التام، وأنهم يتمتعون بصحة جيدة جدا ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

وأفادت بأن الجهات المختصة في الوزارة تستمر بتوسيع دوائر البحث وإجراء الفحوصات اللازمة لكل من كان على تواصل مع الحالات المؤكدة.

تعلن ⁧#وزارة_الصحة⁩ عن تأكيد إصابة 4 حالات جديدة ب ⁧#فيروس_كورونا_المستجدّ⁩ COVID19 ليصبح الإجمالي 104 حالة pic.twitter.com/Y8G1dew6os — وزارة الصحة – الكويت (@KUWAIT_MOH) March 14, 2020

الكويت

وفي الكويت قالت وزارة الصحة اليوم السبت، إنها سجلت 4 إصابات جديدة بالفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 104 حالات.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، قوله إن الحالات الأربع الجديدة منها حالة 3 حالات لمواطنين كويتيين، وحالة من لشخص من الجنسية الھندية.

الجزائر

وأعلنت السلطات الجزائرية، السبت، وفاة جديدة بالفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى ثلاثة، وتسجيل 10 إصابات جديدة بالوباء، وقالت وزارة الصحة، إن الوفاة الثالثة، لسيدة بولاية البليدة (جنوبي العاصمة) تبلغ من العمر 51 سنة.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم السبت أنه تم تسجيل 10 إصابات جديدة بكوورنا، 7 منها بالبليدة، لأشخاص كانوا على اتصال بالحالات الأولى التي عرفتها الجزائر لعائلة واحدة قبل أسابيع.

وذكر بيان الوزارة، أنه تم تسجيل حالتين بولاية تيزي وزو بمنطقة القبائل (وسط) والحالة العاشرة بالجزائر العاصمة، ليرتفع عدد المصابين في البلاد إلى 37 مصاب.

وتسببت زيارة مهاجر في بفرنسا لعائلته بالبليدة، قبل أسابيع، في تفجير ما يشبه بؤرة لكورونا.

وفي 25 من فبراير/ شباط الماضي، سجلت الجزائر أول إصابة كورونا، لإيطالي دخل البلاد في 17 من الشهر ذاته، ويعمل مهندسا في حقل نفطي جنوبا، رحّل لاحقا إلى بلاده.

ورصدت الحكومة 31 مليون دولار لمواجهة المرض وتبعاته، في حين علقت الخطوط الجزائرية رحلاتها نحو الصين وميلانو وروما بإيطاليا، وستتوقف نحو إسبانيا اعتبارا من 16 من مارس/آذار الجاري.

كما أعلنت وقف رحلاتها اعتبارا من السبت، انطلاقا من 7 مطارات جزائرية نحو فرنسا، وتقليص الرحلات نحو البلد الأوربي من مطارات العاصمة ووهران وقسنطينة، كبرى مدن البلاد.

رغم المخاوف من كورونا تظاهر جزائريون ضد الحكومة أمس الجمعة (رويترز)

فلسطين

من ناحية أخرى أعلنت الحكومة الفلسطينية اليوم السبت ارتفاع إجمالي عدد المصابين الفلسطينيين بالفيروس كورونا إلى 38 إصابة جميعهم في الضفة الغربية.

وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في إيجاز للصحفيين، إنه تم اكتشاف ثلاث إصابات جديدة بالفيروس جميعهم من سكان مدينة بيت لحم.

وذكر ملحم أن هؤلاء انتقل إليهم الفيروس جراء مخالطتهم مصابين سابقين، موضحا أنه لم يطرأ أي تداعيات على أي من المصابين بالفيروس، بما فيهم الحالات التي تخضع للحجر الصحي.

وكان تم تسجيل أول إصابات بالفيروس كورونا في الضفة الغربية في الخامس من الشهر الجاري في مدينة بيت لحم.

العراق

في العراق، أعلنت مديرية صحة محافظة واسط جنوبي العراق، السبت، تسجيل أول حالة وفاة بالفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 10 في عموم البلاد.

وقالت مديرية صحة واسط (تابعة لوزارة الصحة)، في بيان، إن حالة الوفاة بالفيروس هي لمريض مسن (لم تذكره عمره) من أهالي ناحية شيخ سعد، تم كشف إصابته إلى جانب زوجته الجمعة، بعد أن عادا مؤخراً من إيران.

وأوضحت أن الرجل كان يعاني من عجز القلب ومشاكل في الجهاز التنفسي، وهو ما سبب تدهورا في حالته الصحية ووفاته، فيما لا تزال زوجته تحت العناية الطبية رغم أنها تعاني أيضا من عجز القلب.

وبذلك، يرتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 10 في عموم العراق من أصل 102 إصابة، تماثل 24 منها للشفاء حتى الآن، وفق إحصائية السلطات الصحية.

في 24 من فبراير/شباط الماضي، سجل العراق أول إصابة بالفيروس كورونا، كما حدثت أول وفاة في 4 من مارس/آذار الجاري.

رجال أمن في أحد شوارع السليمانية بعد حظر فرضته السلطات هناك

لبنان

تم تسجيل 15 إصابة جديدة بالفيروس كورونا في لبنان ليرتفع إجمالي الإصابات بذلك إلى 98 حالة إصابة، حسبما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.

وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي إن العدد يشمل الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى رفيق الحريري وتلك المبلغ عنها من المستشفيات الجامعية الأخرى.

وأوضحت الوزارة أنها عملت على أخذ العينات من جميع المشتبه في إصابتهم وتراقب جميع المخالطين لهم، والقادمين من البلدان التي تشهد انتشارا للفيروس، باستثناء بعض الحالات القليلة التي شخصت أخيرا، والتي هي قيد التقصي الوبائي.

تعقيم سجادة الصلاة في إجراء احترازي بمسجد في بيروت

المغرب

من جانبه أعلن المغرب، اليوم السبت، تعليق الرحلات الجوية مع مجموعة من الدول الأوربية، في إطار التدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن المغرب قرر حتى إشعار آخر، تعليق الرحلات الجوية المتوجهة والقادمة من ألمانيا وهولندا وبلجيكا والبرتغال.

وخلال اليومين الماضيين، قررت الرباط إيقاف الرحلات الجوية والبحرية من وإلى إسبانيا وفرنسا حتى إشعار آخر. ومساء الجمعة، أعلن المغرب تسجيل ثامن حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، لفرنسية بالغة من العمر 64 عاما.

من ناحية أخرى، أعلنت السلطات المغربية، السبت، تعليق جميع مباريات كرة القدم لأجل غير مسمى، وقال اتحاد كرة القدم، في بيان مقتضب، إنه تم توقيف جميع مباريات كرة القدم بكل فئاتها بداية من السبت، حتى إشعار آخر.

حصيلة كورونا في العالم

أودى الفيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقلّ عن 5 آلاف و402 شخصاً في العالم منذ ظهوره في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الجمعة عند الساعة 9:00 بتوقيت غرينتش.

وسُجلت 143400 إصابة في 135 دولة ومنطقة منذ بداية انتشار الوباء، إلا أن عدد الإصابات المشخّصة لا يعكس الواقع بشكل كامل إذ أن معايير تعداد الإصابات وفحوصات تشخيص فيروس كوفيد-19 تختلف بحسب البلد.

وسجّلت الصين (من دون منطقتي هونغ كونغ وماكاو) التي انطلق منها الوباء، 80824 إصابة، بما في ذلك 3189 وفاة فيما شفي 65541 شخصا.

وفي سائر أنحاء العالم، سُجلت 2213 وفاة (42 حالة جديدة) منذ مساء الجمعة وحتى تاريخ إعداد الحصيلة السبت، من أصل 62583 إصابة (2665 إصابة جديدة).

أكثر الدول تضررا بعد الصين هي إيطاليا حيث سُجلت 1266 وفاة من أصل 17660 إصابة ثم إيران مع 514 وفاة و11364 إصابة وإسبانيا مع 121 وفاة و4231 إصابة وفرنسا حيث سُجلّت 79 وفاة و3661 إصابة.