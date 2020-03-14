مصر: غرق شاب ضحى بنفسه لإنقاذ 21 شخصا من السيول

لقي الشاب المصري أحمد شعبان (31 عامًا) مصرعه، بعد نجاحه في إنقاذ 21 شخصًا من السيول الجارفة التي داهمت مخيمهم، في مدينة نويبع بجنوب سيناء في مصر.

وأحمد شعبان هو بطل رياضة "التاي تشي" الصينية، إحدى ألعاب الدفاع عن النفس التي تجمع بين التنفس العميق والحركات البطيئة الرشيقة، وكان أحمد وزوجته في رحلة استشفائية ضمن المخيم البالغ عدده 22 فردًا.

وضمن موجة الطقس السيء التي ضربت البلاد، والتي عرفت باسم "عاصفة التنين"، جرفت السيول 3 مخيمات من بينهم مخيم شعبان ما دفعه إلى التدخل، واستطاع إنقاذ كل أفراد المخيم وكان آخرهم زوجته، ولم يتبق سواه لكن إحدى قدميه انزلقت لترتطم رأسه بحجارة ويجرفه السيل من دون مقاومة منه ليلقى حتفه في الحال.

وسيدفن شعبان في محافظة الفيوم، مسقط رأس أسرة والده، وفق أحد أصدقائه.

وكان مدير أمن جنوب سيناء، تلقى بلاغا يفيد بوصول جثة شعبان، وذكر تقرير المستشفى أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق.

وفور الإعلان عن الخبر، تحولت منصات التواصل المصرية إلى ساحة نعي للشاب المصري الذي أنقذ حياة الجميع، وحكي أصدقاؤه وزملاؤه قصصًا أخرى مماثلة في حياته عن تضحيته من أجل الآخرين.

وأعلنت الحكومة المصرية الجمعة ارتفاع عدد ضحايا موجة الطقس السيئة التي تشهدها البلاد منذ يومين إلى 20 حالة وفاة، وقالت إن مصر لم تشهد مثل تلك الظروف الجوية منذ ما يقارب 35 أو 40 عاما.

وكان خبراء مناخ في كل من مصر والأردن وسوريا ولبنان وفلسطين والعراق قد حذروا أول أمس الأربعاء من منخفض عميق أطلقوا عليه "عاصفة التنين" يسبب حالة من عدم الاستقرار.

https://twitter.com/gharabawy31/status/1238582496687767552?ref_src=twsrc%5Etfw

#احمد_شعبان

شاب مصرى شهم انقذ كل اللي كانو في الكامب ٢١ شخص في سيول نويبع بعد ما انقذهم مالحقش ينقذ نفسه بعد ما اتخبط في الصخر و جرفته المياه ومات 😭💔 احمد كل الناس بتشهدله باخلاقه وعلمه وأدبه

الف رحمه ونور على روحك وربنا يصبر اهلك وحبايبك🙏

الله يرحمك يا بطل 🙏 pic.twitter.com/bCcOqkD44b — حدوتة مصرية🇪🇬 Ⓜ (@faten_ahmedm) March 13, 2020

بكل أسي اعزي نفسي و كل من يعرفك يا احمد.

احمد شعبان مش بس صاحب و لكن معلم رغم إنه أصغر مني بكتير لكن أنا اتعلمت منه حجات كتير هو ملاك حقيقي مش إنسان. آخر شي عمله قبل ما يستشهد هو إنقاذ ٢٢ شخص في نويبع لما ضرب الاعصار المكان نجح في إخراج ٢١ شخص و هو وقع و انجرف

Good bye Sensei pic.twitter.com/VGgxztm6tp — 🍀 Ahmed Xein ☘️ (@Ahmed_xein) March 13, 2020

احمد ضحي بحياته و انقذ ٢٢ ،

الكوتش احمد شعبان كان عامل رحلة استشفائية لمدة ٤ايام في نويبع و الكامب غرق بسبب سوءالاحوال الجوية ، و من شهامته انقذ كل اللي كانوا في الكامب و عددهم ٢٢ ومالحقش ينقذ نفسه بعدما اتخبط في الصخر و جرفته المياه .. ادعوله بالرحمه ♥️ pic.twitter.com/pqM7oEWwuH — انا كبهير انبهرت ® (@alyelbassel) March 13, 2020

أحمد شعبان شاب مصري في قمة الرجولة والجدعنة من نويبع

أنقذ 22 شخصًا كانت من بينهم زوجته من الغرق ثم جرفه السيل بعد قيامه بهذا العمل بطولي في مدينة نويبع ومات بعد أن انقذ 22 نفس ، اللهم اسكنه اعلي جنان الخلد pic.twitter.com/1FBpFzdC5Q — لَلَآٍٍَِسَلَامَ💥 تَغَرَيَدَى💜 (@M_O_Sa7R) March 13, 2020