البث الحي
سياسة|مصر

مصر: غرق شاب ضحى بنفسه لإنقاذ 21 شخصا من السيول

الشاب المصري الراحل أحمد شعبان مع زوجته
الشاب المصري الراحل أحمد شعبان مع زوجته
14/3/2020

لقي الشاب المصري أحمد شعبان (31 عامًا) مصرعه، بعد نجاحه في إنقاذ 21 شخصًا من السيول الجارفة التي داهمت مخيمهم، في مدينة نويبع بجنوب سيناء في مصر.

وأحمد شعبان هو بطل رياضة "التاي تشي" الصينية، إحدى ألعاب الدفاع عن النفس التي تجمع بين التنفس العميق والحركات البطيئة الرشيقة، وكان أحمد وزوجته في رحلة استشفائية ضمن المخيم البالغ عدده 22 فردًا.

وضمن موجة الطقس السيء التي ضربت البلاد، والتي عرفت باسم "عاصفة التنين"، جرفت السيول 3 مخيمات من بينهم مخيم شعبان ما دفعه إلى التدخل، واستطاع إنقاذ كل أفراد المخيم وكان آخرهم زوجته، ولم يتبق سواه لكن إحدى قدميه انزلقت لترتطم رأسه بحجارة ويجرفه السيل من دون مقاومة منه ليلقى حتفه في الحال.

وسيدفن شعبان في محافظة الفيوم، مسقط رأس أسرة والده، وفق أحد أصدقائه.

وكان مدير أمن جنوب سيناء، تلقى بلاغا يفيد بوصول جثة شعبان، وذكر تقرير المستشفى أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق.

وفور الإعلان عن الخبر، تحولت منصات التواصل المصرية إلى ساحة نعي للشاب المصري الذي أنقذ حياة الجميع، وحكي أصدقاؤه وزملاؤه قصصًا أخرى مماثلة في حياته عن تضحيته من أجل الآخرين.

وأعلنت الحكومة المصرية الجمعة ارتفاع عدد ضحايا موجة الطقس السيئة التي تشهدها البلاد منذ يومين إلى 20 حالة وفاة، وقالت إن مصر لم تشهد مثل تلك الظروف الجوية منذ ما يقارب 35 أو 40 عاما.

وكان خبراء مناخ في كل من مصر والأردن وسوريا ولبنان وفلسطين والعراق قد حذروا أول أمس الأربعاء من منخفض عميق أطلقوا عليه "عاصفة التنين" يسبب حالة من عدم الاستقرار.

https://twitter.com/gharabawy31/status/1238582496687767552?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام مصرية
المزيد من سياسة

بومبيو يصبح أول وزير خارجية أمريكي يزور هضبة الجولان المحتل

بومبيو خلال زيارته للجولان المحتل (رويترز)

انفجار بخط الغاز في شمال سيناء وتنظيم الدولة يعلن مسؤوليته (فيديو)

(فيسبوك)

أردوغان يتفقد مسجدا تاريخيا تعرض لحريق (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتفقد مسجدًا تعرَّض لحريق في بعض أجزائه (الأناضول)

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

البرازيلي رودريغو يوجه رسالة شكر بالعربية إلى مصر وجمهورها

اللاعب البرازيلي في صفوف ريال مدريد الإسباني رودريغو (روتيرز)

بعد فايزر وموديرنا.. لقاح ثالث لكورونا يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن

لقاح ثالث يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن (روتيرز)