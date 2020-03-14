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سياسة

عبر الفيديو.. ترمب يترأس قمة حول كورونا مع قادة مجموعة السبع

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
14/3/2020

أفادت وكالة بلومبرغ أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اتفق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على استضافة مؤتمر عبر الفيديو حول الفيروس كورونا مع قادة دول مجموعة السبع.

وتحدث الرئيس الأمريكي، أمس الجمعة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبحثا كيف تعمل الولايات المتحدة وفرنسا لمكافحة تفشي الفيروس كورونا فضلا عن فرص العمل معا لوقف الوباء.    

وأفاد ماكرون، في تغريدة على تويتر، أنه بحث التطورات المتعلقة بكورونا هاتفيا مع ترمب وباقي قادة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، وأوضح أن اجتماعا طارئا سيتم الإثنين على مستوى قادة المجموعة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، لبحث الموضوع.

وأوضح أن الاجتماع سيتناول تنسيق الجهود فيما يخص التلقيح والعلاج من الفيروس، إضافة إلى إيجاد حلول اقتصادية.

فيروس كورونا" جائحة"

يوم الأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية الفيروس كورونا جائحة، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من الوباء العالمي، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى الجمعة، أصاب، كورونا أكثر من 144 ألفا في 137 دولة وإقليم، توفي منهم نحو 5 آلاف و400، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.

كراسي قاعة مؤتمرات صحفية في البنتاغون بعد تطبيق قاعدة &quot;التباعد&quot; بسبب كورونا
السفر الداخلي

من ناحية أخرى قال الجيش الأمريكي إنه سيوقف السفر الداخلي، مع بعض الاستثناءات، بالنسبة لجنوده والمدنيين العاملين بوزارة الدفاع وأسرهم، في خطوة تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا وأثره على الجيش.

وتصل هذه الخطوة لما هو أبعد مما بلغته القيود السابقة على السفر الدولي، وهي تبرز مدى قلق الجيش الأمريكي والمسافات التي عليه أن يقطعها لمحاولة حماية أكثر من مليون جندي عامل في أنحاء العالم.

وجاء في مذكرة وقعها ديفيد نوركويست نائب وزير الدفاع "إن استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد 2019 (كوفيد-19) يستلزم فرض قيود فورية على انتقالات أفراد وزارة الدفاع والداخلية".

وأوضحت المذكرة أن هذه السياسة ستسري اعتبارا من يوم الإثنين وحتى 11 من مايو/أيار وستنطبق على من هم في الخدمة وعلى المدنيين بوزارة الدفاع وأسرهم "العاملين بمؤسسات وزارة الدفاع ومنشآتها والمناطق المحيطة بها في الولايات المتحدة والأراضي التابعة لها".

وأورد بيان لوزارة الدفاع (البنتاغون) مرفق بالمذكرة "هذا القيد سيوقف كل السفريات الداخلية" وأضاف أنه يمكن استثناء المهام التي تستلزم السفر، والانتقال الضروري لأسباب إنسانية، والسفريات التي تستدعيها صعوبة بالغة.

وقال البنتاغون إن إحصاء الجيش الأمريكي لعدد جنوده العاملين بالخدمة الذين أصيبوا بالفيروس كورونا أقل على الأرجح من العدد الحقيقي. وكان عدد العسكريين الأمريكيين الذين رصدت إصابتهم بالفيروس أربعة حتى يوم الثلاثاء.

المصدر : وكالات
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