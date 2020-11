عبر الفيديو.. ترمب يترأس قمة حول كورونا مع قادة مجموعة السبع

أفادت وكالة بلومبرغ أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اتفق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على استضافة مؤتمر عبر الفيديو حول الفيروس كورونا مع قادة دول مجموعة السبع.

وتحدث الرئيس الأمريكي، أمس الجمعة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبحثا كيف تعمل الولايات المتحدة وفرنسا لمكافحة تفشي الفيروس كورونا فضلا عن فرص العمل معا لوقف الوباء.

وأفاد ماكرون، في تغريدة على تويتر، أنه بحث التطورات المتعلقة بكورونا هاتفيا مع ترمب وباقي قادة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، وأوضح أن اجتماعا طارئا سيتم الإثنين على مستوى قادة المجموعة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، لبحث الموضوع.

وأوضح أن الاجتماع سيتناول تنسيق الجهود فيما يخص التلقيح والعلاج من الفيروس، إضافة إلى إيجاد حلول اقتصادية.

