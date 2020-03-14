شاهد: متاجر لندن خالية من البضائع بعد تصريحات جونسون عن كورونا

أظهر مقطع فيديو، خلو متاجر لندن من المواد الغذائية والمنظفات بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خاصة بعد تصريحات رئيس الحكومة بوريس جونسون التي زادت من هلع المواطنين في بريطانيا.

والخميس، صدم جونسون العالم قائلًا إن كورونا سيواصل الانتشار في البلاد على مدار الأشهر المقبلة حاصدًا المزيد من الأرواح.

وحذر بعد اجتماع مع لجنة الطوارئ الحكومية من أن العديد من العائلات ستفقد أحباءها.

وأعلن جونسون انتقال البلاد من مرحلة احتواء كورونا إلى مرحلة إرجاء انتشاره.

وسجلت بريطانيا 798 حالة إصابة بالفيروس توفي منها عشر حالات حتى الآن.

غير أن صحيفة ذي إندبندنت، نقلت عن مسؤولين بريطانيين تحذيرهم من وجود ما يصل إلى 10 آلاف مصاب بكورونا في البلاد، ما يمثل 20 ضعف العدد الرسمي المعلن عنه.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية كورونا وباء عالميًا بعدما حصد أرواح أكثر من 5 آلاف شخص وأصاب أكثر من 17 ألف آخرين حول العالم معظمهم في الصين، كما صنفت أوربا بؤرة تفشي الفيروس.