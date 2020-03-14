البث الحي
سياسة

شاهد: قطر تعلن شفاء 4 حالات من فيروس كورونا

14/3/2020

أعلنت وزارة الصحة العامة مساء اليوم السبت شفاء 4 حالات من المرضى المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) بعد تلقيهم العلاج في مركز الأمراض الانتقالية وثبوت خلوهم التام من الفيروس.

أعلنت الدكتورة منى المسلماني، المدير الطبي لمركز الأمراض الانتقالية، عن شفاء الحالات الأربع تماما من فيروس كورونا.

وقال المسلماني إن الحالة الأولى لمقيم أردني الجنسية، وأن الحالة الثانية لمقيمة فلبينية الجنسية قادمة من إيران.

وأشارت إلى أن الحالة الثالثة لمقيم إيراني الجنسية قادم من إيران، مضيفة أن الحالة الرابعة لمقيم سوداني الجنسية مخالط لشخص من إيران.

وقال الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة، إن شفاء الأربع حالات يؤكد من جديد اهتمام القطاع الصحي وتوفير كافة متطلبات العلاج اللازمة للجميع، موضحا أن الفترة المقبلة سيتم الاعلان تباعا عن حالات جديدة أخرى يتم شفاؤها.

وأعلنت قطر تسجيل 337 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء القطرية
المزيد من سياسة

بومبيو يصبح أول وزير خارجية أمريكي يزور هضبة الجولان المحتل

بومبيو خلال زيارته للجولان المحتل (رويترز)

انفجار بخط الغاز في شمال سيناء وتنظيم الدولة يعلن مسؤوليته (فيديو)

(فيسبوك)

أردوغان يتفقد مسجدا تاريخيا تعرض لحريق (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتفقد مسجدًا تعرَّض لحريق في بعض أجزائه (الأناضول)

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

البرازيلي رودريغو يوجه رسالة شكر بالعربية إلى مصر وجمهورها

اللاعب البرازيلي في صفوف ريال مدريد الإسباني رودريغو (روتيرز)

بعد فايزر وموديرنا.. لقاح ثالث لكورونا يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن

لقاح ثالث يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن (روتيرز)