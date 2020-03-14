شاهد: قطر تعلن شفاء 4 حالات من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة مساء اليوم السبت شفاء 4 حالات من المرضى المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) بعد تلقيهم العلاج في مركز الأمراض الانتقالية وثبوت خلوهم التام من الفيروس.

أعلنت الدكتورة منى المسلماني، المدير الطبي لمركز الأمراض الانتقالية، عن شفاء الحالات الأربع تماما من فيروس كورونا.

وقال المسلماني إن الحالة الأولى لمقيم أردني الجنسية، وأن الحالة الثانية لمقيمة فلبينية الجنسية قادمة من إيران.

وأشارت إلى أن الحالة الثالثة لمقيم إيراني الجنسية قادم من إيران، مضيفة أن الحالة الرابعة لمقيم سوداني الجنسية مخالط لشخص من إيران.

وقال الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة، إن شفاء الأربع حالات يؤكد من جديد اهتمام القطاع الصحي وتوفير كافة متطلبات العلاج اللازمة للجميع، موضحا أن الفترة المقبلة سيتم الاعلان تباعا عن حالات جديدة أخرى يتم شفاؤها.

وأعلنت قطر تسجيل 337 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.