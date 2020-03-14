شاهد: أخطاء شائعة عن الفيروس كورونا وكيف تقي نفسك من المرض؟

في ظل انتشار الفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتسجيله حالات بلغت نحو 150 ألف حالة مؤكدة عالميا، تنتشر معلومات مغلوطة عن الفيروس تتراوح بين التهويل والتهوين.

يرصد الفيديو أبرز تلك الأخطاء الشائعة وكيفية مكافحة المرض، بينما يقدم الطبيب القطري باسم فخرو نصائح ومعلومات مفيدة مرتبطة بالفيروس ويجب على أشهر الأسئلة المرتبطة به، مثل هل ارتداء الكمامات ضروري، ولماذا لجأت حكومات بلدان عديدة إلى تعطيل الدراسة وإغلاق المدارس.