ترمب: خضعت لفحص فيروس كورونا المستجد وبانتظار النتائج[فيديو]

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه خضع الجمعة لفحص كورونا المستجد مشيرا إلى أنه في انتظار النتائج، التي من المتوقع أن تظهر خلال أيام.

كان ترمب الجمعة أنه ليس بحاجة للقيام باختبار للكشف عن فيروس كورونا لأنه لم تظهر عليه أية عوارض للإصابة بالمرض، بالرغم من لقائه بعدد من المسؤولين المحليين والدوليين الذين ثبت لاحقا إصابتهم بالفيروس.

وذكر ترمب أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ 50 شخصا، مشيرا إلى أن إدارته تحضر "نفسها لأسوأ السيناريوهات فيما يتعلق بفيروس كورونا".

وأعلن ترمب توسيع حظر رحلات الطيران من أوربا إلى الولايات المتحدة ليشمل بريطانيا وإيرلندا بسبب كورونا.

وأوضح مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي أن حظر السفر من المملكة المتحدة وإيرلندا سيبدأ منتصف ليل الإثنين.

وأعلن رئيس المعهد القومي الأمريكي للأمراض المعدية تسجيل 2226 إصابة بفيروس كورونا و50 وفاة حتى اليوم.

وأعلن البيت الأبيض أنه سيفحص من الآن وصاعدا حرارة "جميع من هم على تواصل وثيق" مع الرئيس دونالد ترمب ونائبه مايك بنس كإجراء "احتياطي" في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وصافح ترمب خلال الأيام الماضية عددا من المسؤولين المحليين والدوليين، الذي ثبت لاحقا إصابتهم بالفيروس، وخلال مؤتمر صحفي في البيت الابيض صافح أيضا عدة مرات أشخاصا خلافا للتوصيات الصحية.

وقال بيان للمتحدث باسم البيت الأبيض إنه "سيتم من الآن وصاعدا فحص حرارة كل الأشخاص ممن هم على تواصل وثيق مع الرئيس ونائبه كإجراء احتياطي".