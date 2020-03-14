المغرب يعلق الرحلات الجوية من وإلى 21 دولة

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن السلطات المغربية علقت، اليوم السبت، الرحلات الجوية من وإلى 21 دولة منها مصر والبحرين والإمارات واليونان والنرويج والسويد وسويسرا والسنغال وغيرها.

وطمأنت الحكومة المغربية، السبت، المواطنين بأن فيروس كورونا المستجد لم يصل في البلاد بعد إلى مرحلة الانتشار المحلي وإنه لايزال في مراحله الأولى إذ أن معظم الحالات تعتبر وافدة.

وقال محمد اليوبي مدير مصلحة الأوبئة ومكافحة الامراض في وزارة الصحة المغربية في ندوة صحفية "نحن الآن لا زلنا في المرحلة الأولى، ليس لدينا انتشار محلي للفيروس".

وأوضح أن السبعة عشر حالة التي تم تأكيد إصابتها بفيروس كورونا منها 11 لمواطنين مغاربة عائدين من الخارج وستة فرنسيين وهم عشرة ذكور وسبعة إناث.

وقال إن معدل أعمارهم هو 51 عاما وإن أدنى عمر للمصابين رضيع عمره 9 أشهر والأقصى لسيدة توفيت وعمرها 89 عاما.

وقال إن الإصابات "كلها حدثت خارج المغرب، باستثناء سيدة نقل لها العدوى زوجها العائد من خارج المغرب."

وأضاف أن الوزارة "تضع في حسباناها أسوأ الاحتمالات، ونستعد له". وأضاف "مستعدون لجميع الاحتمالات".

وأوقف المغرب الرحلات مع الصين وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا، والجزائر وهولندا، والبرتغال وألمانيا وبلجيكا.

كما منع التجمعات، والفعاليات الثقافية والرياضية، والتجمعات التي تضم أكثر من 50 شخصا.

وفي السياق، أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم السبت، تأجيل مباريات الدور قبل النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية).

وكان من المقرر أن يواجه الإسماعيلي المصري مضيفه الرجاء المغربي غدا الأحد في مباراة الإياب، فيما يلعب الشباب مع الاتحاد السعوديين بعد غد الاثنين في مباراة الذهاب.