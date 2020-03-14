البث الحي
سياسة

الزمالك المصري يغلق أبوابه لمدة أسبوع بسبب كورونا

رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور
رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور
14/3/2020

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك المصري اليوم السبت إغلاق أبوابه لمدة أسبوع والاعتذار للأعضاء عن دخولهم لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وذكر نادي الزمالك في بيان:" تماشيا مع قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين وقرار رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بتجميد النشاط الرياضي في البلاد لمدة 15 يوما بسبب الوقاية من انتشار فيروس كورونا فقد قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور اغلاق النادي لمدة أسبوع."

وقال النادي إن " الإجراء جاء احترازيا حرصا على سلامة وصحة أعضاء النادي للوقاية من هذا الفيروس الخطير، حيث يتردد على مقر النادي نحو 50 ألف عضو يوميا."

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
المزيد من سياسة

بومبيو يصبح أول وزير خارجية أمريكي يزور هضبة الجولان المحتل

بومبيو خلال زيارته للجولان المحتل (رويترز)

انفجار بخط الغاز في شمال سيناء وتنظيم الدولة يعلن مسؤوليته (فيديو)

(فيسبوك)

أردوغان يتفقد مسجدا تاريخيا تعرض لحريق (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتفقد مسجدًا تعرَّض لحريق في بعض أجزائه (الأناضول)

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

البرازيلي رودريغو يوجه رسالة شكر بالعربية إلى مصر وجمهورها

اللاعب البرازيلي في صفوف ريال مدريد الإسباني رودريغو (روتيرز)

بعد فايزر وموديرنا.. لقاح ثالث لكورونا يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن

لقاح ثالث يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن (روتيرز)