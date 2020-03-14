الأردن يعلق الدراسة والرحلات الجوية لاحتواء انتشار كورونا

أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، السبت، تعليق الدراسة ووقف جميع الرحلات الجوية من وإلى المملكة اعتبارا من يوم الثلاثاء وحتى إشعار آخر للحد من انتشار الفيروس كورونا المستجد.

وقال الرزاز في بيان "سيتم تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى المملكة ابتداءا من يوم الثلاثاء وحتى إشعار آخر، باستثناء حركة الشحن التجاري"، حسبما أوردت وكالة الأنباء الأردنية.

وأضاف إنه "يستثنى من ذلك كوادر البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، شريطة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة بما فيها الحجر الذاتي لمدة 14 يوما".

وتابع "وعليه، تعتبر جميع المعابر الحدودية للمملكة البرية والبحرية والمطارات مغلقة أمام حركة المسافرين، باستثناء حركة الشحن التجاري".

ووجه الرزاز "الأردنيين المتواجدين في الخارج إلى البقاء في أماكنهم. أما الأردنيون المتواجدون في دول الجوار والمضطرون للعودة، فبإمكانهم الدخول عبر المعابر الحدودية البرية والبحرية، ويخضعون لإجراءات وزارة الصحة".

كما قرر الرزاز "تعليق دوام المؤسسات التعليمية (رياض أطفال، حضانات، مدارس، جامعات، كليات، ومؤسسات ومعاهد تدريب) اعتبارا من صباح يوم غدا الأحد ولمدة أسبوعين".

كما قرر "وقف جميع الفعاليات والتجمعات العامة. وتوجيه المواطنين بعدم التجمع في المناسبات الاجتماعية، بما فيها بيوت العزاء والأفراح. والتأكيد على أهمية التزام المواطنين قدر الإمكان بالبقاء في بيوتهم، وتفادي الخروج إلا للضرورة".

وقرر رئيس الوزراء وبتوجيه من مجلس الإفتاء ومجلس الكنائس "إيقاف الصلاة في جميع مساجد المملكة وكنائسها، كإجراء احترازي ووقائي، مع الالتزام برفع الأذان في وقته، وبث خطبة الجمعة موحدة عبر محطات التلفزة".

ولم يسجل الأردن سوى مصاب واحد غادر المستشفى، الجمعة، بعد فحوصات طبية أثبتت شفاءه.