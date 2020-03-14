إيطاليا تسجل نحو 4 آلاف إصابة في يوم واحد

سجلت إيطاليا ارتفاعا كبيرا في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا(كوفيد-19) اليوم السبت، كما رصدت زيادة بنسبة 14% في حالات الوفيات.

وقالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا إن عدد وفيات الفيروس في البلاد ارتفع إلى 1441 حالة اليوم السبت بنسبة 14 في المئة بعد أن كان 1266 في اليوم السابق.

وأضافت الوكالة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة في إيطاليا ارتفع إلى 21157 بعدما سجل 17660، بزيادة قدرها 3497 حالة في يوم واحد.

ولا تزال إيطاليا هي الدولة الأكثر تضررا بفيروس كورونا في أوربا وثاني أكثر البلاد تأثرا به في العالم بعد الصين حيث ظهر أول مرة.

وأوضحت الوكالة أن عدد المصابين الذين تعافوا من المرض بلغ 1966 بعد أن كان 1439 أمس. وتفشى كورونا في شمال إيطاليا يوم 21 فبراير/شباط.

كما ارتفع عدد المصابين المحتجزين في وحدات العناية المركزة من 1328 إلى 1518 حالة.

وفرضت قيود جديدة في جنوب إيطاليا على زيارة العائلات إلى السجناء، ما أدى إلى نشوب أعمال شغب في سجن مدينة فوجيا أدت إلى فرار 72 سجينا.