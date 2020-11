إغلاق الحدود وإلغاء الرحلات وإقرار قوانين: إجراءات إضافية لمواجهة كورونا

ما زال الفيروس كورونا يواصل تمدده، في حين لجأت بلدان لاتخاذ مزيد من الإجراءات، وعلقت السعودية الرحلات الجوية الدولية، في حين علقت الولايات المتحدة الرحلات البحرية.

ومع تسجيل 134 ألف إصابة وأكثر من 5040 وفاة في جميع أنحاء العالم، يعوق الوباء سير الحياة لمئات ملايين من الأفراد مع إغلاق المدارس والأماكن العامة والحد من التنقلات وإقفال حدود عدد كبير من الدول وإلغاء أو إرجاء الأنشطة الرياضية والثقافية.

في السعودية تم تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم غد الأحد.

وقال مصدر لوكالة الأنباء السعودية إنه سيتم اعتبار تلك الفترة إجازة رسمية استثنائية للمواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات، أو تم تطبيق الحجر الصحي عليهم بعد عودتهم إلى المملكة.

وسجلت السعودية 86 إصابة بالفيروس كورونا.

في الولايات المتحدة، أقرّ مجلس النواب الأمريكي صباح السبت حزمة إجراءات لمساعدة الأمريكيين المتضررين من تفشي الفيروس كورونا المستجد.

وأيّد 363 نائبا الإجراءات بينما رفضها 40 فقط، ما يعني أنه سيتم رفعها إلى مجلس الشيوخ، وقبل التصويت، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تغريدة عن دعمه لمشروع القانون ودعا الجمهوريين والديموقراطيين لتأييده.

وقال عبر تويتر "سيتبع مشروع القانون هذا توجيهاتي بإجراء فحوصات مجانية للفيروس كورونا والسماح بإجازة مرضية مدفوعة لعاملينا الأمريكيين المتأثرين".

وفي ذات الشأن، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد تعليق الرحلات البحرية الخارجية 30 يوما، وذلك بدءا من منتصف ليل الجمعة (4,00 توقيت غرينتش) بهدف مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد.

يأتي هذا القرار في وقت علِق مسافرون، بينهم مصابون، على متن سفن سياحية وسط عجز عن الرسو بسبب انتشار الوباء، إذ أنه ومنذ 5 من فبراير/شباط، وضعت سفينة "ديموند برنسس" في الحجر الصحي قبالة سواحل يوكوهاما في اليابان وعلى متنها 3711 شخصا، بينهم أكثر من 700 مصاب.

وقبل انتشار هذا الوباء، كان هذا القطاع يشهد نموا متسارعا، وكان يتطلع إلى تسجيل 32 مليون مسافر في العالم في 2020.

To those families and citizens who are worried and concerned for themselves and their loved ones, I want you to know that your Federal Government will unleash every authority, resource and tool at its disposal to safeguard the lives and health of our people. pic.twitter.com/uVDY12vXAM

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 14, 2020