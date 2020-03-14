إغلاق الحدود وإلغاء الرحلات وإقرار قوانين: إجراءات إضافية لمواجهة كورونا

ما زال الفيروس كورونا يواصل تمدده، في حين لجأت بلدان لاتخاذ مزيد من الإجراءات، وعلقت السعودية الرحلات الجوية الدولية، في حين علقت الولايات المتحدة الرحلات البحرية.

ومع تسجيل 134 ألف إصابة وأكثر من 5040 وفاة في جميع أنحاء العالم، يعوق الوباء سير الحياة لمئات ملايين من الأفراد مع إغلاق المدارس والأماكن العامة والحد من التنقلات وإقفال حدود عدد كبير من الدول وإلغاء أو إرجاء الأنشطة الرياضية والثقافية.

السعودية

في السعودية تم تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم غد الأحد.

وقال مصدر لوكالة الأنباء السعودية إنه سيتم اعتبار تلك الفترة إجازة رسمية استثنائية للمواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات، أو تم تطبيق الحجر الصحي عليهم بعد عودتهم إلى المملكة.

وسجلت السعودية 86 إصابة بالفيروس كورونا.

الولايات المتحدة

في الولايات المتحدة، أقرّ مجلس النواب الأمريكي صباح السبت حزمة إجراءات لمساعدة الأمريكيين المتضررين من تفشي الفيروس كورونا المستجد.

وأيّد 363 نائبا الإجراءات بينما رفضها 40 فقط، ما يعني أنه سيتم رفعها إلى مجلس الشيوخ، وقبل التصويت، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تغريدة عن دعمه لمشروع القانون ودعا الجمهوريين والديموقراطيين لتأييده.

وقال عبر تويتر "سيتبع مشروع القانون هذا توجيهاتي بإجراء فحوصات مجانية للفيروس كورونا والسماح بإجازة مرضية مدفوعة لعاملينا الأمريكيين المتأثرين".

وفي ذات الشأن، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد تعليق الرحلات البحرية الخارجية 30 يوما، وذلك بدءا من منتصف ليل الجمعة (4,00 توقيت غرينتش) بهدف مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد.

يأتي هذا القرار في وقت علِق مسافرون، بينهم مصابون، على متن سفن سياحية وسط عجز عن الرسو بسبب انتشار الوباء، إذ أنه ومنذ 5 من فبراير/شباط، وضعت سفينة "ديموند برنسس" في الحجر الصحي قبالة سواحل يوكوهاما في اليابان وعلى متنها 3711 شخصا، بينهم أكثر من 700 مصاب.

وقبل انتشار هذا الوباء، كان هذا القطاع يشهد نموا متسارعا، وكان يتطلع إلى تسجيل 32 مليون مسافر في العالم في 2020.

To those families and citizens who are worried and concerned for themselves and their loved ones, I want you to know that your Federal Government will unleash every authority, resource and tool at its disposal to safeguard the lives and health of our people. pic.twitter.com/uVDY12vXAM — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 14, 2020

الصين

في الصين قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم السبت إن البر الصيني الرئيسي سجل 11 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس كورونا أمس ارتفاعا من ثمانية في اليوم السابق.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البر الصيني الرئيسي إلى 80 ألف و824 حتى الآن، في حين بلغ عدد الوفيات حتى نهاية أمس الجمعة في البر الصيني 3189 بزيادة 13 حالة عن اليوم السابق.

وكانت جميع حالات الوفاة الأخيرة في مركز تفشي المرض: إقليم هوبي بوسط الصين، وتم تسجيل عشرة منها في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.

كوريا الجنوبية

من جانبها قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية سجلت 107 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 8 آلاف و86 حالة.

وتتسق أحدث الأرقام مع اتجاه نزولي في عدد الحالات الجديدة، وهي أقل بقليل من العدد المسجل أمس الجمعة والبالغ 110 حالات.

موريتانيا.. أول إصابة

في ذات الشأن سجلت في موريتانيا أول إصابة بالفيروس كورونا، وأكدت وزارة الصحة في بيان مساء الجمعة رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وقالت إن المريض رجل أوربي يعيش في موريتانيا وعاد إلى العاصمة نواكشوط في التاسع من مارس/آذار ويخضع للحجر الصحي منذ ذلك الحين، ولم تحدد السلطات جنسيته.

وجاء في بيان وزارة الصحة أنّ المصاب بالفيروس "عزل نفسه في منزل بنواكشوط" وذلك بعدما عَلِم بإصابة "صديق كان مقيما معه في أوربا" بالفيروس.

من جهتها قالت وزارة التجارة والسياحة إنه "تقرر إلغاء كل الرحلات السياحية القادمة من فرنسا إلى مدينة أطار وذلك كإجراء احترازي لمواجهة وباء كورونا".

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أعلن حال التأهّب

فنزويلا

أعلنت نائبة الرئيس الفنزويلي الجمعة تشخيص أول إصابتين بالفيروس كورونا في البلاد، مشيرة الى أنّ المصابين هما رجل وامرأة عادا من أوربا، وقالت إنه سيتم إغلاق كل المؤسسات التعليمية في البلاد.

وعلى إثر تأكيد أوّل حالتَي إصابة في البلاد، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "حال التأهّب" في فنزويلا، قائلا "سنبدأ حجرا صحيا جماعيا، حجرا اجتماعيا".

ممرضتان في أحد مراكز الحجر الصحي في العاصمة الكينية نيروبي

كورونا في أفريقيا

في أفريقيا، أكدت كينيا وإثيوبيا والسودان وغينيا وموريتانيا وسوازيلاند أول حالات إصابة بالفيروس كورونا الجديد ليصل بذلك عدد الدول الأفريقية التي ظهر بها المرض إلى 20 دولة.

وتفادت أفريقيا حتى الآن الانتشار السريع للمرض، وترتبط معظم الحالات المرصودة بأجانب أو بأفراد سافروا إلى الخارج لكن يتزايد القلق بشأن قدرة القارة على التعامل مع الفيروس.

ورُصدت حالات الإصابة في المغرب وتونس ومصر والجزائر والسنغال وتوغو والكاميرون وبوركينا فاسو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا ونيجيريا وساحل العاج والغابون وغانا وغينيا والسودان وكينيا وإثيوبيا وموريتانيا.

ولا يزال عدد الإصابات في معظم البلدان المذكورة محدودا، في حين أعلنت السنغال رصد 11 حالة إصابة جديدة يوم الجمعة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالبلد الواقع في غرب أفريقيا إلى 21.