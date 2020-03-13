13 مارس/آذار: أحدث تطورات وتبعات انتشار فيروس كورونا حول العالم

يسجل فيروس كورونا المستجد مزيداً من الإصابات والوفيات ويدفع قادة دول العالم إلى اتخاذ تدابير متفاوتة وعزل أنفسهم لمكافحة تفشي المرض.

ومع تسجيل 134 ألف إصابة وأكثر من 5040 وفاة في جميع أنحاء العالم، يعيق الوباء مجريات الحياة اليومية لمئات ملايين من الناس مع إغلاق المدارس والأماكن العامة والحد من التنقلات وإقفال حدود عدد كبير من الدول وإلغاء أو إرجاء الأنشطة الرياضية والثقافية.

وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم الجمعة، 13 مارس/آذار 2020.

الصين

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الجمعة إن البر الرئيسي للصين سجل ثماني حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا أمس انخفاضا من 15 في اليوم السابق.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البر الصيني الرئيسي إلى 80813 حتى الآن.

وبلغ عدد الوفيات بسبب التفشي حتى نهاية أمس الخميس في البر الصيني الرئيسي 3176 بزيادة سبع حالات عن اليوم السابق.

وفي مركز تفشي المرض إقليم هوبي الواقع في وسط الصين، تم تسجيل ست حالات وفاة جديدة كلها في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.

إيران

أعلنت السلطات الصحية الإيرانية، الجمعة، ارتفاع ضحايا فيروس كورونا إلى 514 وفاة و11 ألفا و364 إصابة.

وقالت وزارة الصحة إن إيران سجلت 85 وفاة و1289 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة؛ لترتفع الوفيات إلى 514 والإصابات إلى 11 ألفا و364 إصابة.

وأوضح أن غالبية الإصابات سُجلت في مدن طهران، وغيلان، وقم، وأصفهان، ومركزي، وقزوين، ومازندران، وألبرز.

وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم الجمعة أن قوات الأمن ستخلي شوارع المدن خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة في خطوة لمكافحة انتشار الفيروس.

ونقل التلفزيون الرسمي عن رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية الميجر جنرال محمد باقري قوله في اجتماع بخصوص تطورات الوضع المتعلق بالفيروس إن "جهات إنفاذ القانون ولجان الأمن، إلى جانب وزارة الداخلية وحكام الأقاليم، سيعملون على إخلاء المتاجر والشوارع والطرقات"، وإن ذلك سيجري تنفيذه خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة.

الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حالة الطوارئ، الجمعة، في الولايات المتحدة بهدف مواجهة الوباء.

وقال ترمب من حديقة البيت الأبيض "بهدف إطلاق القدرة الكاملة للموارد الحكومية الاتحادية، أعلن رسمياً حال الطوارئ الوطنية".

وأوضح الرئيس الأمريكي أن القرار سيتيح الوصول إلى نحو 50 مليار دولار من الأصول لمكافحة الفيروس.

وارتفع عدد الإصابات في أمريكا إلى ألفين و53 إصابة بينهم 41 وفاة.

إيطاليا

أعلنت هيئة الحماية المدنية في إيطاليا اليوم الجمعة أن عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد قفز خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 250 حالة وفاة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات في المجمل جراء الفيروس في البلاد إلى 1266 حالة.

ويسجل الرقم الجديد زيادة قدرها 25 في المئة بعدد الوفيات، في أعلى زيادة بكل المقاييس منذ تفشي الفيروس.

وارتفع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في إيطاليا، أكثر دول أوروبا تأثرا بالفيروس حتى الآن، إلى 17660 حالة إصابة، مقارنة بالعدد السابق المسجل رسميا عند 15113 حالة، بزيادة تقدر بنحو 17 في المئة.

فيما ارتفع إجمالي الحالات الموضوعة في الرعاية المركزة إلى 1328 حالة مقارنة بالرقم السابق المسجل عند 1153 حالة.

فرنسا

ارتفع عدد وفيات كورونا في فرنسا إلى 79 والمصابين إلى 3 آلاف و661، حسبما أعلن وزير الصحة أوليفر فريان، الجمعة، في مؤتمر صحفي عقده في باريس.

وأوضح أن حصيلة الضحايا ارتفعت إثر تسجيل 18 وفاة ونحو 800 إصابة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأغلقت السلطات الفرنسية برج إيفل في العاصمة باريس أمام الزوار إلى إشعار آخر.

مصر

قالت وزارة الصحة المصرية في بيان اليوم الجمعة إنها سجلت 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يصل إجمالي الحالات في البلاد إلى 93 حالة.

وقالت الوزارة إن مصر سجلت في السابق حالتي وفاة بسبب فيروس كورونا، لسائح ألماني وامرأة عمرها 60 عاما.

وأضافت الوزارة أن حالات الإصابة الجديدة تشمل خمسة مصريين وثمانية أجانب.

قطر

أعلنت وزارة الصحة القطرية، الجمعة، تسجيل 58 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات إلى 320.

وذكر بيان وزارة الصحة، أن 54″ حالة من الحالات الجديدة ترتبط بالحالات التي تم اكتشافها سابقًا بين العمالة الوافدة، أغلبيتهم ممن هم في الحجر الصحي، بالإضافة إلى 4 حالات انتقلت إليها العدوى نتيجة للاختلاط بمسافرين".

المغرب

قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في المغرب مساء اليوم الجمعة تعليق الدراسة في المغرب ابتداء من 16 مارس آذار وحتى إشعار آخر، تفاديا لتفشي فيروس كورونا.

وقال بيان للوزارة إن الأمر "لا يتعلق بعطلة استثنائية وإنما تعويض الدروس الحضورية بدروس عن بعد".

وأوضحت الوزارة أن ذلك "إجراء وقائي يسعى لحماية صحة التلميذات والتلاميذ والمتدربات والمدربين والطالبات والطلبة.. وكذا الأطر الإدارية والتربوية العاملين بهذه المؤسسات وجميع المواطنين وإلى تجنب تفشي فيروس كورونا خاصة بعد أن صنفته منظمة الصحة العالمية على أنه جائحة عالمية".

السعودية

نقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزارة الصحة قولها إن السلطات رصدت 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة منها 14 مصريا.

وذكرت الوكالة أن إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس وصل إلى 86 شخصا مشيرة إلى أن حالة واحدة فقط تعافت من المرض.

بريطانيا

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ارتفع بنسبة 35% إلى 798 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وكانت بريطانيا رصدت أول حالة إصابة بالفيروس في 31 يناير/كانون الثاني، وسجلت البلاد عشر حالات وفاة بالمرض حتى الآن.

وقالت وزارة الصحة البريطانية إن 32771 شخصا خضعوا لفحوص للكشف عن كورونا حتى الآن.

لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية الجمعة، ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا إلى 77 حالة، عقب تسجيل أربع إصابات جديدة.

إسبانيا

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسبانيا إلى أكثر من 4200 الجمعة، في وقت تضاعف عدد الوفيات ليصل إلى 120، بحسب وزارة الصحة.

وأفادت السلطات بتسجيل 4209 إصابة في إسبانيا، مقارنة بـ3004 مساء الخميس عندما كان عدد الوفيات 84.

وأعلن رئيس الحكومة الإسبانية الطوارئ في البلاد، مشيرا إلى أنه لا يستبعد بلوغ العدد الإجمالي للمصابين بكورونا إلى 10 آلاف شخص خلال الأسابيع المقبلة.

السودان

أعلن السودان اليوم الجمعة اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا لرجل توفي أمس الخميس بعد عودته من زيارة للإمارات في الأسبوع الأول من مارس/آذار.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن الرجل، وهو في الخمسينيات، توفي في العاصمة الخرطوم.

وأوقف السودان أمس الخميس إصدار التأشيرات وخدمات الطيران لثماني دول تشمل إيطاليا ومصر بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا. كما جرى تعليق رحلات الحافلات إلى مصر.

تونس

قالت وكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الجمعة نقلا عن وزارة الصحة إن الحجر الصحي الذاتي لمدة أسبوعين سيكون إجباريا لكل الوافدين إلى تونس من جميع بلدان العالم دون استثناء.

وسجلت تونس 13 إصابة بفيروس كورونا أغلبها لأشخاص قادمين من أوربا.

العراق

قالت وزارة الصحة العراقية اليوم الجمعة إنه تقرر إيقاف دخول الوافدين من قطر وألمانيا للبلاد، ليصل بهذا إجمالي عدد الدول بقائمة الحظر بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا إلى 13 دولة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة جعفر علاوي في بيان إن الحظر لا يشمل المواطنين العراقيين والدبلوماسيين الأجانب.

وسجل العراق حتى الآن 83 حالة إصابة بفيروس كورونا وثماني حالات وفاة، وتعافى 24 مصابا.

كما أعلن علاوي الذي يرأس قوة مهام معنية بمكافحة تفشي الفيروس عن منع التنقل بين المحافظات في الفترة من 15 إلى 25 مارس آذار باستثناء الحالات الطارئة والتبادل التجاري وتنقل الموظفين، كما تقرر منع الزيارات الدينية ذات التجمعات الكبيرة في شهر رجب.

الكويت

طلبت السلطات الدينية الكويتية من المواطنين الصلاة في منازلهم اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن "هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أصدرت فتوى بأنه في حال وجود وباء سقط عن المسلمين حضور صلاة الجمعة وتصلى ظهرا في منازلهم".

البحرين

قررت البحرين الإفراج عن مئات السجناء يوم الخميس، في واحد من أكبر إجراءات العفو منذ 2011، وفقا لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية الذي ربط القرار بجهود احتواء الفيروس.

وأصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوما يمنح العفو عن 901 سجين. وذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية أن 585 سجينا آخرين سيقضون بقية عقوباتهم "وذلك بإلحاقهم ببرامج تأهيلية وتدريبية".

أستراليا

أعلن وزير الداخلية الأسترالي بيتر داتون، الجمعة، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح داتون في تغريدة عبر حسابه في تويتر: "أنه استيقظ من النوم هذا الصباح مع حرارة مرتفعة وألم في الحلق".

وأضاف أنه أجرى اختبار للكشف عن فيروس كورونا في المستشفى، مشيرا أن النتائج أثبتت إصابته بالفيروس.

وأكد أنه في حالة صحية جيدة، وأنه سيفصح تدريجيا عن تطورات حالته الصحية.

وفي 5 مارس/آذار الجاري، زار داتون الولايات المتحدة حيث شارك في اجتماع تحالف "فايف آيز" الذي يضمّ أجهزة مخابرات أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا ونيوزيلندا.

فلسطين

قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية اليوم الجمعة إنه تم تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية، ليرتفع العدد بذلك إلى 35 حالة.

وأضاف المتحدث إبراهيم ملحم في مؤتمر صحفي في رام الله "الإصابات الجديدة لفتاتين وشابين في بيت لحم".

ومضى قائلا "إن الحالات الخمس والثلاثين في فلسطين هي 13 من الإناث و22 من الذكور".

وقال "الحالات لا زالت محصورة في منطقة الوباء في بيت لحم، والجهود مبذولة في المحافظة وكافة أجهزة الدولة تعمل على منع تفشي هذا الوباء ومحاصرته في البؤرة التي ظهر فيها في المحافظة".

ودعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية المواطنين إلى الصلاة في المنازل حفاظا على سلامتهم ومنع تفشي فيروس كورونا.

كوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية أن عدد المتعافين من فيروس كورونا تجاوز عدد الإصابات الجديدة اليوم الجمعة لأول مرة منذ تفشيه هناك.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية سجلت 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة مقارنة مع 114 أمس وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات هناك إلى 7979 حالة. وسُجلت ثلاث وفيات جديدة ليرتفع العدد إلى 70.

وأضافت المراكز أن 177 مريضا غادروا المستشفيات بعد شفائهم. وهذه أول مرة يتجاوز العدد اليومي للمتعافين حالات الإصابة الجديدة في كوريا الجنوبية منذ الإعلان عن أول إصابة هناك في 20 يناير كانون الثاني.

إسرائيل

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل، الجمعة، إلى 126 إصابة.

ونقلت صحيفة معاريف العبرية عن وزارة الصحة إنه "تم منذ ليلة الخميس تشخيص 17 إصابة ما يرفع عدد المصابين إلى 126".

والخميس أعلنت إسرائيل إغلاق المدارس والجامعات من أجل الحد من انتشار الفيروس.

تركيا

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، الجمعة، تسجيل ثانية إصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وقال الوزير في تغريدة عبر حسابه على تويتر إن الفحوصات أظهرت مساء الخميس، إصابة شخص آخر بكورونا من محيط المصاب الأول.

وأضاف أن المصاب كان قيد الرقابة الطبية، مؤكدا اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار الفيروس خارج حدود الإصابات والتغلب عليها.

ألمانيا

سجلت ألمانيا اليوم الجمعة سابع حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة المحلية في ولاية بادن-فورتمبرغ اليوم أن حالة الوفاة الجديدة لرجل يبلغ من العمر 80 عاما.

وتسجل الولاية بذلك حالتين وفاة بفيروس كورونا المستجد، بينما سجلت ولاية شمال الراين-ويستفاليا من قبل أربع حالات وفاة، وحالة واحدة في ولاية بافاريا.

وتتراوح أعمار حالات الوفاة بالفيروس في ألمانيا بين 67 عاما و89 عاما.

أوكرانيا

سُجلت أول حالة وفاة في أوكرانيا بسبب فيروس كورونا، وتعود لامرأة تبلغ من العمر 71 عاما.

المغرب

قالت وكالة المغرب العربي للأنباء إن المغرب أوقف اليوم الجمعة جميع رحلات الركاب الجوية والبحرية من وإلى فرنسا. وعلق المغرب في وقت سابق رحلاته مع الصين وإيطاليا والجزائر.

كينيا

حظرت كينيا جميع الفعاليات العامة الكبرى بعد تأكيد أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي لامرأة كانت قد عادت إلى كينيا من الولايات المتحدة حسبما قال وزير الصحة اليوم الجمعة.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي إن الحكومة أوقفت جميع التجمعات العامة والأحداث الرياضية والتجمعات الدينية المفتوحة و"جميع الأحداث ذات الطبيعة العامة الضخمة".

كرة القدم

قالت الأجهزة المسؤولة عن كرة القدم في انجلترا في بيان مشترك اليوم الجمعة إنها قررت وقف جميع بطولات الدوري في انجلترا بما في ذلك الدوري الممتاز حتى الرابع من إبريل/نيسان المقبل بسبب فيروس كورونا.

وكانت الرابطة الانجليزية التي تشرف على تنظيم جميع بطولات الدوري فيما عدا الدرجة الممتازة أعلنت إيقاف جميع مباريات بطولاتها في وقت سابق من اليوم الجمعة.

وقال الاتحاد الانجليزي للعبة إنه سيتم تعليق جمع أنشطة كرة القدم الاحترافية في البلاد حتى الثالث من إبريل/نيسان المقبل على الأقل.

وأضاف الاتحاد في بيان أنه ألغى مباراتي منتخب انجلترا الوديتين المقبلتين أمام إيطاليا والدنمرك في استاد ويمبلي اللندني يومي 27 و31 من مارس آذار الجاري أيضا.

وتقرر أيضا تعليق مباريات بطولتي كأس انجلترا على مستوى الرجال والنساء.

وقرر الاتحاد الأوربي لكرة القدم (اليويفا) في بيان اليوم الجمعة أنه قرر تأجيل جميع مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي المقررة في الأسبوع المقبل بسبب كورونا.

وأضاف الاتحاد القاري "في ضوء التطورات الجارية نتيجة انتشار فيروس كوفيد-19 في أوروبا والقرارات التي اتخذتها حكومات مختلفة فقد تقرر تأجيل جميع مباريات بطولتي الأندية الأوروبية المقررة في الأسبوع المقبل."

وأعلن نادي تشيلسي الانجليزي، الذي كان من المقرر أن يحل ضيفا على بايرن ميونيخ بطل ألمانيا الأربعاء المقبل في دور 16 في دوري أبطال أوروبا، إصابة جناحه كالوم هودسون-أودوي بفيروس كورونا وبالتالي تم عزل الفريق بكامله.