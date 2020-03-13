واشنطن بوست: صور أقمار صناعية تكشف مقبرة جماعية لضحايا كورونا في إيران

نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، الخميس، صورا عبر الأقمار الصناعية قالت إنها تظهر مقبرة جماعية لوفيات فيروس كورونا في مدينة قم الإيرانية.

ويتضمن التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني للصحيفة، صورا ملتقطة بالاقمار الصناعية لفترات مختلفة قالت إنها تعود لمقبرة "بهشت معصومه" في مدينة قُم جنوب طهران.

وتظهر الصور أن قسما كبيرا من المقبرة غير مستخدم في أكتوبر/تشرين الأول 2019، قبل بدء حفر جزء جديد في المقبرة اعتبارا من 21 فبراير/شباط 2020.

ولفت التقرير إلى ظهور خندقين بطول 92 مترا في المقبرة المذكورة يمكن رؤيتهما من الفضاء.

وقالت الصحيفة، استنادًا إلى محللين وخبراء وشهادات، إن المقبرة تم حفرها لاستيعاب العدد المتزايد من ضحايا الفيروس.

وأشار التقرير إلى دفن السلطات ضحايا الفيروس في تلك المقبرة الجماعية على وجه السرعة وتخليها عن العديد من مراسم الدفن.

وظهر الخميس، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 429، والإصابات إلى 10 آلاف و75.

صورة نشرتها واشنطن بوست ضمن تقريرها الذي يتناول المقابر الجماعية في إيران (واشنطن بوست)

وتعد إيران من بين البلدان الأكثر انتشارا لفيروس كورونا بعد الصين؛ حيث ظهرت أول إصابة بالفيروس بمدينة قم في 19 فبراير/شباط.

وانتشرت مقاطع فيديو صورها إيرانيون، تظهر عددا من جثث ضحايا الفيروس قبل دفنها في عدة مناطق من البلاد.

وتتهم الولايات المتحدة طهران بإخفاء العدد الحقيقي من ضحايا فيروس كورونا.

وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو إن الولايات المتحدة "قلقة للغاية" من أن تكون إيران قد أخفت تفاصيل عن انتشار كورونا. وأضاف "على كل الدول بما في ذلك إيران قول الحقيقة بشأن فيروس كورونا والتعاون مع منظمات الإغاثة الدولية".

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المرشد علي خامنئي قوله إن هناك "مؤشرات وقرائن تعزز فرضية هجوم بيولوجي عن طريق فيروس كورونا".

صور الأقمار الصناعية تُظهر أعداد القبور الهائلة التي حفرت في مقبرة #قُم الايرانية لدفن العدد الكبير من الوفيات الناتجة بسبب فيروس كورونا وفق صور أقمار اصطناعية نشرتها صحيفة واشنطن بوست. يأتي ذلك فيما يعتقد ان ايران لم تعلن الأرقام الحقيقية للإصابات والوفيات جراء الفيروس. pic.twitter.com/MYmvVzpwv1 — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) March 12, 2020

وأمر خامنئي رئيس أركان القوات المسلحة بإنشاء "مقر لتقديم الخدمات الطبية والصحية للشعب لمكافحة فيروس كورونا".

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء إن علي أكبر ولايتي كبير مستشاري المرشد الإيراني أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوكالة أن ولايتي، وهو أيضا رئيس مستشفى في طهران، "خالط العديد من مرضى فيروس كورونا في الأسابيع القليلة الماضية. انتقلت إليه العدوى وهو في الحجر الصحي الآن".