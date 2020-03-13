مع انتشار كورونا.. رئيس وزراء بريطانيا يصدم العالم: استعدوا لفقد أحبائكم [فيديو]

صدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون العالم قائلا إنه يتعين على العائلات الاستعداد لفقد أحبائها مع انتشار فيروس كورونا(كوفيد-19).

وقال جونسون في كلمة للشعب، الخميس، إن فيروس كورونا سيواصل الانتشار في البلاد على مدار الأشهر المقبلة حاصدا مزيدا من الأرواح.

وأضاف جونسون "سأكون صريحا معكم، ومع كل الشعب البريطاني، عائلات كثيرة، كثيرة جدا، ستفقد أحبائها قبل أن يحين وقتهم".

وسجلت بريطانيا 798 حالة إصابة بالفيروس توفي منها عشر حالات حتى الآن.

نص كلمة جونسون:

"من الواضح أن فيروس كورونا (كوفيد-19) يواصل وسيواصل الانتشار في أنحاء العالم وبلدنا على مدار الأشهر القليلة المقبلة. فعلنا ما في وسعنا لاحتواء هذا المرض وهذا منحنا وقتا ثمينا.

لا أنه الآن أصبح وباء عالميا وأعداد الحالات ستزايد بشكل كبير. حقيقة الأمر أن الأعداد الحقيقية للحالات أكبر بكثير، وربما يفوق تخيلنا، عن الأعداد التي أكدناها حتى الآن عبر الاختبارات.

سأكون واضحا للغاية، ويتعين علينا جميعا أن نكون صرحاء، هذه هي أسوأ أزمة صحة عامة يواجهها جيل بأكمله. بعض الناس يقارنون الفيروس بالإنفلونزا الموسمية، وهذا غير صحيح.

هذا المرض أكثر خطورة لأننا ليس لدينا حصانة منه وسينتشر بصورة أكبر. سأكون صريحا معكم، ومع كل الشعب البريطاني، عائلات كثيرة، كثيرة جدا، ستفقد أحبائها قبل أن يحين وقتهم. كبير المستشارين العلميين سيقدم لكم أفضل المعلومات التي لدينا حتى الوقت الراهن".