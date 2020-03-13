مصر.. الإعلان عن إصابة ممرضة بفيروس كورونا بعد احتجاج زميلاتها

أصدرت الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية في مصر بيانا أعلنت فيه إصابة ممرضة بمستشفى حميات إمبابة، بعدما خالطت مريضا آخر.

وكان مقطع فيديو متداول أظهر احتجاج طاقم تمريض المستشفى بسبب إصابة زميلتهم وعدم توفير الإمكانيات اللازمة لحمايتهم من التعامل مع المرضى.

وقالت الهيئة في البيان إنها أخذت عينات من طاقم التمريض بعد ثبوت إصابة أحد المرضى بالفيروس، وأن جميع عينات المخالطين للمريض جاءت سلبية ما عدا الممرضة المصابة.

وأضاف البيان أن الممرضة تخضع للعزل في الوقت الحالي.

واتهم بيان الهيئة زوج الممرضة بـ"تحريض" طاقم التمريض على الاحتجاج والتوقف عن العمل، كما اتهمته بأنه "معروف عنه الشغب" مؤكدا السيطرة على الموقف.

من ناحية أخرى، قالت وزارة الصحة المصرية إنها فرضت حجرا صحيا على مدرسة سيتي الدولية بالزمالك في القاهرة وأغلقتها، كما فرضت عزلا ذاتيا على طلابها والمعلمين والإدارة المدرسية لمدة 14 يوما، بعد اختلاط بين أحد أولياء الأمور مع أحد المصابين الأجانب.

ويطالب مصريون الحكومة بإصدار قرار بشأن تعليق الدراسة عقب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا الجديد إلى 80 حالة. لكن وزير التعليم العالي طارق شوقي رفض وقف الدراسة، وقال إن الوزارة ستغلق المدارس التي ينتشر بها الفيروس فقط، معتبرا أن "المدارس لا تعتبر تجمعات".

في سياق متصل نفى مجلس الوزراء صدور أي قرار من الحكومة بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد العليا لحين إشعار آخر، مؤكدا أن البيان المتداول على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية "مفبرك" و "كاذب" ولا صحة له جملة وتفصيلا.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن أي قرار يتخذ يتم إعلانه على الفور من الجهات المعنية، وعلى المواطنين متابعة الأخبار الصادرة من الجهات الرسمية، وعدم تداول الشائعات، التي تهدف لإحداث البلبلة في المجتمع.

وسجلت مصر أمس الخميس 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها حالة وفاة.

وأعلنت الوزارة خروج 12 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل من إجمالي الـ27 حالة التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) بعد تلقيهم الرعاية الطبية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 20 حالة حتى اليوم.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد مجاهد أن الاثنتي حالة التي غادرت مستشفى العزل، اليوم، من ضمنهم 7 سبعة ُمصريين وخمس حالات لأجانب من جنسيات مختلفة.

وأشار مجاهد إلى تسجيل 13 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، من بينهم 6 حالات بدون أي أعراض، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، موضحا أن الحالات من ضمنهم 10 مصريين و3 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة، لافتًا إلى أن هناك حالة من ضمنهم توفيت اليوم.

وقال مجاهد إن حالة الوفاة هي لامرأة مصرية تبلغ من العمر 60 عامًا من محافظة الدقهلية، حيث استقبلها مستشفى صدر المنصورة (وسط الدلتا) وهي تعاني من التهاب رئوي حاد، صباح أمس الأربعاء، وعلى الفور تم سحب عينة لها وجاءت النتيجة إيجابية لفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها إلى مستشفى العزل، وتوفيت اليوم.

وكشف مجاهد عن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، الخميس، هو 80 حالة من ضمنهم 20 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل.

وفي 8 مارس/ آذار الجاري، سجلت مصر أول حالة وفاة بكورونا لشخص من الجنسية الألمانية (60 عاما).