مشاهير ينضمون لقائمة مصابي فيروس كورونا.. تعرف عليهم (صور)

انضمت زوجة رئيس وزراء كندا غاستن ترودو ولاعب كرة قدم بنادي تشيلسي الإنجليزي إلى قوائم المصابين بفيروس كورونا الذي أصاب حوالي 140 ألف شخص ووفاة أكثر من 5 آلاف في مختلف أنحاء العالم.

ومن بين أبرز الشخصيات المصابة، اليوم الجمعة، وزير الداخلية في أستراليا بيتر داتون.

وقال داتون إنه أجرى اختبار للكشف عن فيروس كورونا في المستشفى، مشيرا أن النتائج أثبتت إصابته بالفيروس.

وأكد أنه في حالة صحية جيدة، وأنه سيفصح تدريجيا عن تطورات حالته الصحية.

وزير الداخلية الأسترالي بيتر دوتون (رويترز)

وأعلن الممثل السينمائي توم هانكس في أستراليا يوم الخميس أنه أصيب هو وزوجته ريتا ويلسون بالفيروس.

وكتب هانكس عبر صفحته على موقع فيسبوك "مرحبا يا أصدقاء، أنا وريتا هنا في أستراليا، شعرنا بالتعب قليلا، وكأننا أصبنا بنزلة برد، مع بعض آلام في الجسد".

وأضاف "كان لدى ريتا بعض القشعريرة التي تظهر وتختفي، أجرينا اختبارا لفيروس كورونا، يبدو أن النتيجة إيجابية".

وقال رئيس وزراء كندا غاستن ترودو إنه ملتزم بالعزل لمدة أسبوعين بعد أن أظهر اختبار إصابة زوجته صوفي بالفيروس. وقالت صوفي إنها تعاني "من أعراض مزعجة" مضيفة أنها ستقف على قدميها مرة أخرى قريبا.

رئيس الوزراء الكندي غاستن ترودو وزوجته

ونال الفيروس من عدد من مشاهير عالم الرياضة وتم وقف بطولة اللاعبين للجولف وسباق الجائزة الكبرى فورمولا 1 في أستراليا. كما أغلقت نيبال جبل إيفرست أمام الراغبين في تسلقه.

وقالت الأجهزة المسؤولة عن كرة القدم في إنجلترا في بيان مشترك اليوم الجمعة إنها قررت وقف جميع بطولات الدوري بما في ذلك الدوري الممتاز حتى الرابع من أبريل نيسان المقبل بسبب فيروس كورونا.

جاء ذلك بعد أنباء إصابة كالوم هدسون أودوي مهاجم نادي تشيلسي بالفيروس. وقال النادي إنه سيتم عزل جميع لاعبي الفريق الأول وفريق التدريب.

هودسون-أودوي لاعب تشيلسي (رويترز)

كما أظهرت الاختبارات إصابة مايكل ارتيتا مدير الكرة بنادي أرسنال بالفيروس.

كما أفادت تقارير إعلامية عن قيام نجم نادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو بعزل نفسه في البرتغال بعد تأكد إصابة زميل له بالفيروس.

وأكدت الفحوصات التي أجراها لاعب يوفنتوس الإيطالي دانييلي روغاني، إصابته بالفيروس كورونا، عقب اللقاء الذي جمع فريقه بإنتر ميلان، الأحد الماضي.

مدافع يوفنتوس الإيطالي دانييلي روغاني

كما أعلن نادي سامبدوريا عن إصابة لاعبه مانولو غابياديني بفيروس كورونا.

كما أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، الخميس، عن إصابة أحد لاعبيه في فريق كرة السلة بفيروس كورونا المستجد، دون الإعلان عن اسمه.

وفي بريطانيا، أعلنت وزيرة الصحة، نادين دوريس، إصابتها بالفيروس.

وزيرة الدولة البريطانية لشؤون الصحة نادين دوريس

كما أعلنت فرنسا عن إصابة وزير الثقافة فرانك ريستر بالفيروس، عقب النتائج الإيجابية التي أظهرتها فحوصاته.

وفي إيطاليا أعلنت السلطات إصابة رئيس الأركان الجنرال سالفاتوري فارينا.

كما تم إصابة القائد العام للقوات المسلحة البولندية الجنرال ياروسلاف ميكا بالفيروس.

رئيس الأركان الإيطالي الجنرال سالفاتوري فارينا

وفي إسبانيا، أصيبت وزيرة المساواة الإسبانية إيرين مونتيرو بفيروس كورونا.

وفي البرازيل، أعلنت الحكومة عن إصابة وزير الاتصالات فابيو واجنجارتن، الذي رافق الرئيس في زيارة إلى أمريكا الأسبوع الماضي.