ماذا يعني إعلان ترمب حالة الطوارئ في أمريكا لمواجهة كورونا؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ الوطنية في الولايات المتحدة بهدف مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)

وقال ترمب من حديقة البيت الأبيض "بهدف إطلاق القدرة الكاملة للموارد الحكومية الاتحادية، أعلن رسمياً حال الطوارئ الوطنية".

وأوضح ترمب أن القرار سيتيح الوصول إلى نحو 50 مليار دولار من الأصول لمكافحة الفيروس.

وأضاف "أدعو كل ولاية إلى إنشاء مراكز طوارئ بشكل فوري"، كما دعا المستشفيات إلى تفعيل خططها "لاستجابة حاجات الأمريكيين"، متعهدا بـ "تعزيز" القدرات على إجراء الفحوص الطبية "في شكل كبير".

ماذا يعني إعلان الطورائ؟

هو حق يمنحه الكونغرس للسلطة التنفيذية، وعلى رأسها الرئيس، للتعامل مع الأزمات الطارئة بسرعة وحسم، ويحق له أن يتجنب أي قيود أو حدود على قراراته المتعلقة بالتعامل مع الأزمات.

بموجب هذا القانون، يمكن للرئيس نشر قوات داخل الولايات المتحدة وتقييد الاتصالات الإلكترونية، فضلا عن إعلان الأحكام العرفية والحجر على الممتلكات والحصول على ميزانية دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس.

ويتطلب إعلان "قانون الطوارئ القومي" أن يبلغ الرئيس الكونغرس بوجود أزمة طارئة وإعلان ما يتطلب للتعامل معها، ويفرض القانون على الرئيس أن يبلغ دوريا الكونغرس بمستجدات الأزمة.

ويختلف ذلك عن إعلان الرئيس حالة الكوارث في ولاية معينة نتيجة تعرضها لأعاصير أو عواصف ثلجية كبيرة مثلا، ويمنح هذا الإعلان حق توجيه أموال فدرالية للتعامل مع الكارثة، وقد لا تكون لها تبعات سياسية، أما حالات الكوارث القومية الصحية -مثل انتشار الأوبئة- فتخضع لحالة الطوارئ القومية.

لا يسمح الدستور الأمريكي للرئيس بتجميد القوانين أو حل الكونغرس والحكم كدكتاتور، بل يمنحه حق مواجهة الحالات الطارئة بما يستدعي سرعة الحركة واتخاذ قرارات حاسمة أمام ظروف طارئة تمثل تهديدات كبرى، ودون تعدّ على سلطات الكونغرس أو استقلال القضاء، أي يجب احترام مبدأ الفصل بين السلطات.

ما القوانين المنظمة لفرض حالات الطوارئ الوطنية؟

يسمح القانون للرئيس بفرض حالة الطوارئ مدة عام واحد، ويمكن تجديدها. وهناك قانونان حاكمان لهذا الموضوع وهما:

"قانون حالة الطوارئ القومي" الذي تم إقراره عام 1976.

"قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية" الذي تم إقراره عام 1977، ويختص بمنح الرئيس حق فرض عقوبات أو معاقبة الحكام المستبدين أو الإرهابيين أو منظمات أجنبية تضر بالمصالح الأمريكية.

وينبغي على الرئيس في الحالتين أن يؤكد وجود "تهديدات غير طبيعية وخطيرة على الأمن القومي والمصالح الأمريكية".

ما أشهر الحالات التي سبق أن أعلن فيها رؤساء أمريكيون حالة الطوارئ؟

طبقا لبيانات معهد برينان للدراسات القانونية، تم فرض حالة الطوارئ القومية في 58 حالة، واستخدم هذا الحق كل الرؤساء منذ تمرير القانون، إلا أن معظم الحالات لا تجذب الاهتمام لتداعياتها البسيطة وللاتفاق العام عليها.

وهناك 31 حالة طوارئ قومية في الوقت الراهن، يعود أقدمها إلى عام 1979 عندما فرض الرئيس جيمس كارتر الطوارئ القومية لتجميد أصول الحكومة الإيرانية أثناء أزمة احتجاز الرهائن الأمريكيين، ويتم تجديدها سنويا.

ما أشهر الحالات الأخرى؟

إعلان الرئيس السابق باراك أوباما حالة الطوارئ القومية بسبب انتشار فيروس إنفلونزا الخنازير عام 2009.

إعلان الرئيس جورج بوش الابن حالة الطوارئ القومية عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.